İstanbul için raylı sistem son derece büyük öneme sahip. Son senelerde raylı sisteme yapılan yatırımlar vatandaşların takdirini topluyor. Son yıllarda nüfus yoğunluğunu yaşandığı Beylikdüzü, Esenyurt ve Avcılar gibi ilçelerde ise metro, tramvay hattı bulunmuyor. Vatandaşlar Beylikdüzü-İncirli metrosunun ne zaman açılacağını araştırıyor. Peki, Beylikdüzü metrosu hangi duraklardan oluşacak?

Beylikdüzü İncirli metro hattı nereden geçecek?

Konu hakkında İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu açıklamalarda bulundu. İmamoğlu, "Raylı sistemler hamlemizde iki yeni ve büyük hattı daha projelendirip 2021 içinde ihaleye çıkmak üzere hazırlıklarımızı sürdürüyoruz. Bunlardan ilki, toplam nüfusu yaklaşık 3,2 milyona ulaşan Beylikdüzü – Esenyurt- Avcılar-Küçükçekmece ve Bahçelievler ilçelerinin kent merkezine hızlı ve konforlu bir şekilde ulaştırılmasını hedeflediğimiz Beylikdüzü – Esenyurt – Sefaköy – İncirli Metro Hattı’dır. Hattın İncirli – Sefaköy arasının yapımı ise 2018 yılında Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na devredilmiştir. İstanbul’u doğu batı aksında bir baştan diğer başa kat edecek ikinci raylı sistem hattımız ise HIZRAY olacak. HIZRAY, Beylikdüzü, Esenyurt, Avcılar, Küçükçekmece, Bağcılar, Esenler, Bayrampaşa, Gaziosmanpaşa, Eyüp, Kağıthane, Beşiktaş, Üsküdar, Ümraniye, Ataşehir, Sancaktepe, Sultanbeyli, Pendik dahil 17 ilçede yaşayan İstanbulluların hayatını kolaylaştıracak” dedi.

İncirli Beylikdüzü metrosunun; Bakırköy/İncirli-Sera-Kocasinan-Zafer- Çobançeşme-Sefaköy-Cennet-Küçükçekmece-Avcılar Park-Reşitpaşa-Avcılar Üniversite- Cihangir-Ambarlı - Haramidere -Yakuplu - Beylikdüzü/Esenyurt-Beylikdüzü Toplu Konutlar- Büyükçekmece (TÜYAP) duraklarından oluşması bekleniyor.