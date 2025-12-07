  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

Tansiyon bir anda yükseldi! Dünyaya duyuruldu: Askeri unsurları vurduk

İsrail’e silah ambargosunu kaldıran Merz, İsrail ve Ürdün’e gidiyor! Siyonist seviciden bağlılık ziyareti

Tom Barrack’ın ağzından neler çıktı neler? Bir yandan darbe itirafı bir yandan PKK/YPG kılıfı

Melih Altınok senaryoyu paylaştı! Anahtarı Özdil'e veren Sözcü'nün kafasındaki tilkilik

Esed devrildiği için üzüldünüz mü? Devrim kutlamalarına PKK engeli

Yüzyılın Konut Projesi'nde heyecan dorukta! Başvuru sayısı 5 milyon 440 bini aştı, ilk kura bu ay çekilecek

Hava trafiğinde büyüme hız kesmedi

Prof. Dr. İlber Ortaylı: Netanyahu görgüsüz bir deli! Çarpıcı sözler...

Birine yüzde 300 birine yüzde 400! CHP’li Eyüp'te oldu-bitti zammı

Devlet Bahçeli'den flaş sözler
Yerel Beykoz'da Trafik Kazası: İki otomobil çarpıştı, 7 yaralı var
Yerel

Beykoz'da Trafik Kazası: İki otomobil çarpıştı, 7 yaralı var

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Beykoz'da Trafik Kazası: İki otomobil çarpıştı, 7 yaralı var

İstanbul Beykoz'da gece saatlerinde Riva Caddesi üzerinde iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu trafik kazası meydana geldi. Kazada toplam 7 kişi yaralandı, yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu bildirildi.

Kaza, saat 00.00 sularında Mahmut Şevket Paşa Mahallesi Riva Caddesi'nde gerçekleşti.

Edinilen bilgiye göre, 34 EEF 870 plakalı otomobil, çift yönlü yolda önündeki aracı sollama girişiminde bulundu. Bu sırada karşı yönden gelen 34 MCC 534 plakalı hafif ticari araçla kafa kafaya çarpıştı.

7 KİŞİ YARALANDI, BİRİNİN DURUMU AĞIR

Çarpışmanın etkisiyle araçlarda bulunan 7 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine hızla polis, itfaiye ve sağlık ekipleri yönlendirildi.

İtfaiye ekipleri, araç içinde sıkışan yaralıları kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar çevredeki hastanelere sevk edildi. Yaralılardan bir kişinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle Riva Beykoz yolu bir süre trafiğe kapatılırken, araçların çekici yardımıyla yoldan kaldırılmasının ardından trafik normale döndü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Çok büyük kazadan yara almadan kurtulan sürücünün verdiği poz olay oldu
Çok büyük kazadan yara almadan kurtulan sürücünün verdiği poz olay oldu

Gündem

Çok büyük kazadan yara almadan kurtulan sürücünün verdiği poz olay oldu

Feci kaza! Kestiği ağaç üzerine devrildi
Feci kaza! Kestiği ağaç üzerine devrildi

Yaşam

Feci kaza! Kestiği ağaç üzerine devrildi

Başakşehir’de feci zincirleme kaza! Acı bilanço ağırlaştı
Başakşehir’de feci zincirleme kaza! Acı bilanço ağırlaştı

Yerel

Başakşehir’de feci zincirleme kaza! Acı bilanço ağırlaştı

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23