Beykoz'da Trafik Kazası: İki otomobil çarpıştı, 7 yaralı var
İstanbul Beykoz'da gece saatlerinde Riva Caddesi üzerinde iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu trafik kazası meydana geldi. Kazada toplam 7 kişi yaralandı, yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu bildirildi.
Kaza, saat 00.00 sularında Mahmut Şevket Paşa Mahallesi Riva Caddesi'nde gerçekleşti.
Edinilen bilgiye göre, 34 EEF 870 plakalı otomobil, çift yönlü yolda önündeki aracı sollama girişiminde bulundu. Bu sırada karşı yönden gelen 34 MCC 534 plakalı hafif ticari araçla kafa kafaya çarpıştı.
7 KİŞİ YARALANDI, BİRİNİN DURUMU AĞIR
Çarpışmanın etkisiyle araçlarda bulunan 7 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine hızla polis, itfaiye ve sağlık ekipleri yönlendirildi.
İtfaiye ekipleri, araç içinde sıkışan yaralıları kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar çevredeki hastanelere sevk edildi. Yaralılardan bir kişinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Kaza nedeniyle Riva Beykoz yolu bir süre trafiğe kapatılırken, araçların çekici yardımıyla yoldan kaldırılmasının ardından trafik normale döndü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.