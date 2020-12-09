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Aktüel Beykoz'da gıda zehirlenmesi şüphesi
Aktüel

Beykoz'da gıda zehirlenmesi şüphesi

Yeniakit Publisher
2020-12-09 21:03:57 -
Beykoz'da gıda zehirlenmesi şüphesi

İSTANBUL (AA) - Beykoz'daki bir sitenin inşaatında çalışan 62 işçi, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastanelere kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, Çubuklu Mahallesi'ndeki bir site inşaatının şantiyesinde çalışan işçilerden 62'si, akşam yemeğinden sonra rahatsızlandı.

İşçilerden 36'sı Beykoz Devlet Hastanesine, 26'sı ise Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Gerekli tetkik ve tedavileri yapılan işçilerden 47'sinin taburcu edildiği, 15'inin ise tedbir amaçlı müşahede altında tutulduğu ve sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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