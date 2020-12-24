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Aktüel "Beykoz Belediyesi 2. Fotoğraf Yarışması" sonuçlandı
Aktüel

"Beykoz Belediyesi 2. Fotoğraf Yarışması" sonuçlandı

Yeniakit Publisher
2020-12-24 18:44:11 -
"Beykoz Belediyesi 2. Fotoğraf Yarışması" sonuçlandı

İSTANBUL (AA) - "Beykoz Belediyesi 2. Fotoğraf Yarışması"nın kazananları belli oldu.

Beykoz'un doğal ve tarihi güzellikleri ile köklü medeniyet mirasını fotoğraf sanatı aracılığıyla gözler önüne sermek amacıyla, amatör ve profesyonel yüzlerce fotoğrafçıyı bir araya getiren "Beykoz Belediyesi 2. Fotoğraf Yarışması" sonuçları kamuoyuyla paylaşıldı.

Beykoz Belediyesi ile Türkiye Fotoğraf Vakfı (TFV) ortaklığında düzenlenen yarışma, fotoğraf tutkunları için ilçeyi cazip hale getirmeyi, coğrafi konumu ve doğal güzellikleriyle geçmişten bugüne İstanbul'un gözbebeği olan ilçenin tanıtımına ulusal düzeyde katkı sağlamayı amaçlıyor.

Yarışmaya gönderilen fotoğraflar, Coşkun Aral, İsmail Küçük, İzzet Keribar, Leyla Emektar, Murat Gür, Mustafa Yılmaz, Nazan Tuna, Süleyman Gündüz'den oluşan seçici kurul tarafından değerlendirildi.

Değerlendirme sonucunda foto-öykü kategorisinde Kazım Bora Yenilmez birinci, Fikriye Er ikinci, Muhammed Gencebay Gür ise üçüncü oldu.

Serbest kategoride ise Uğur Yıldırım birinciliğe, Fatma Çınar ikinciliğe, Volkan Karagülleoğlu da üçüncülüğe layık görüldü.

Organizasyonda dereceye giren fotoğrafçılar, gerçekleştirilecek sergi ve ödül töreniyle ödüllerine kavuşacak.


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