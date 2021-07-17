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Ekonomi Beykent Üniversitesi 6 öğretim üyesi alacak
Ekonomi

Beykent Üniversitesi 6 öğretim üyesi alacak

Beykent Üniversitesi Rektörlüğünden yapılan açıklaya göre 6 öğretim üyesi alınacak.

Yeniakit Publisher
2021-07-17 13:59:00 -
Beykent Üniversitesi 6 öğretim üyesi alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre Beykent Üniversitesi 2547  sayılı  Yükseköğretim  Kanunu  ile  "Öğretim  Üyeliğine  Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği” hükümlerinde aranan koşulları yerine getirmiş olmak kaydı ile aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi ve Sağlık Bilimleri Yüksekokulu bünyesine çeşitli alanlarda; 6 Öğretim Üyesi alınacak. İlana konu olan kadrolar tam zamanlı.

Doktor  Öğretim  Üyesi  kadrosuna  başvuracakların,  başvuruda  bulunduğu  fakülte  ve bölümü  belirten  bir  dilekçenin  ekinde,  YÖK  formatlı  özgeçmiş,  öğrenim  durumunu  gösteren belgeler (onaylı suret ve yurt dışından alınan diplomalar için denklik belgesi) ile bilimsel yayın ve çalışmalarını  kapsayan  dosyasını  (4  takım)  halinde  ve  6698  sayılı  Kişisel  Verilerin  Korunması Mevzuatı Uyarınca Akademik Personel Adayı Açık Rıza Metnini vermeleri gerekmekte.

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