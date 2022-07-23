"Beyin takımı" titremeye başladı! TSK akıllarını aldı

Terörden arananların yer aldığı Kırmızı, Mavi, Yeşil, Turuncu ve Gri listede bulunan teröristler yurt içinde ve yurt dışında yürütülen operasyonlarla bir bir etkisiz hâle getiriliyor. Bu yılın başından itibaren PKK’nın sözde üst düzey sorumlularının yer aldığı Kırmızı listeden bir, Gri listeden iki, Turuncu listeden ise altı olmak üzere toplam dokuz terörist etkisiz hâle getirildi. Söz konusu listenin haricinde terör örgütü PKK'nın beyin takımını adım adım izleyen MİT, bu yılın başından bu yana 12 sözde üst düzey teröristi

Suriye ve Irak'ın kuzeyinde nokta atışlarla etkisiz hâle getirdi. Ayrıca MİT, Mavi kategorideki PKK’lı 'Zerdeşt' kod adlı Savaş Çelik’in yanı sıra çok sayıda DEAŞ ve FETÖ üyelerini de gizli operasyonlarla paketleyip yurda getirdi.

Etkisiz hâle getirilen teröristlerin arasında, Muş'un Malazgirt ilçesinde 2015’te şehit edilen İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Arslan Kulaksız'ın, Ankara Güvenpark'taki otobüs duraklarının önünde bomba yüklü aracın infilak ettirilmesinin, Şırnak-Cizre karayolunda askerî konvoyun taranması gibi kanlı terör olaylarının sorumluları bulunuyor.

Beyin takımı panikte

Bu arada, üst üste yapılan başarılı operasyonlar ile PKK tabanında ciddi huzursuzlukların yaşandığına dikkat çekiliyor. Teröristlerin kaçacak yeri kalmadığı, örgüte katılım oranının azaldığı ve teslimlerin önemli ölçüde artığına işaret ediliyor. PKK'nın elebaşlarının ise örgütten kopuşlara engel olma kapasiteleri yitirdiği belirtiliyor. Güvenlik kaynakları ise PKK'nın beyin takımı için çemberin artık giderek daraldığına işaret ediyor.

Kaynak: Türkiye Gazetesi