Beyaza büründü! Şehirde hava sıcaklığı eksi 7 olarak ölçüldü
Kars-Sarıkamış'ta havanın aniden soğumasıyla kar yağışı başladı. Yoğun kar yağışı kısa sürede etrafı beyaza bürüdü.
Kars’ın Sarıkamış ilçesinde havanın aniden soğumasıyla birlikte kar yağışı başladı. Yoğun kar yağışı kısa sürede etrafı beyaza bürüdü.
Kar yağışı vatandaşları da hazırlıksız yakaladı. Aniden bastıran kar altında yürüyen vatandaşlar zaman zaman zor anlar yaşadı.
Sarıkamış’ta etkili olan kar yağışını gece de sürmesi bekleniyor.
İlçede hava sıcaklığı eksi 7 derece olarak ölçüldü.