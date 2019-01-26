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Beyaz sirke nasıl yapılır? Beyaz sirke nerelerde kullanılır?

Beyaz sirke nasıl yapılır? Beyaz sirkenin faydalar nelerdir? Beyaz sirke ile temizlik yaparken nelere dikkat etmeli? İşte beyaz sirkenin temizlikteki kullanım alanları…

26 Ocak 2019 Cumartesi 14:34
Beyaz sirke nasıl yapılır? Beyaz sirke nerelerde kullanılır?

Beyaz sirke nasıl yapılır? Beyaz sirkenin faydalar nelerdir? Beyaz sirke ile temizlik yaparken nelere dikkat etmeli? İşte beyaz sirkenin temizlikteki kullanım alanları…

BEYAZ SİRKE NEDİR?

Sirke geçmişten günümüze dek birçok alanda birçok amaç için kullanılıyor. Son günlerde ise "beyaz sirke"nin adını sık duyar olduk. Peki nedir bu beyaz sirke? Beyaz sirke halk arasında "sirke ruhu" olarak da biliniyor. Yemekten çok temizlik alanında kullanılan beyaz sirke orta asitliktedir ve bir çeşit pirinçten yapılır.

BEYAZ SİRKEYİ BU EŞYALARI TEMİZLERKEN KULLANABİLİRSİNİZ

Ayakkabı

Küf kokusu sinen buzdolabı 

Kesme tahtası

Yastık kılıfları

Tabanı kireçlenen ütü

Beyaz sirke halıdaki lekeleri gidermede oldukça etkilidir. Tuvaletinizi de beyaz sirke ile temizleyebilir, bakterilerden arındırmanız mümkün. Beyaz sirkeyi tuvaletinize dökün ve birkaç saat bekletin. Sonrasında fırçalayın ve yıkayın; çamaşır suyuna ihtiyacınızın kalmadığını göreceksiniz!

Beyaz sirkeyi ayrıca kabartma tozu ile karıştırıp halıdaki lekelerin üzerine de sürebilirsiniz. Bu yöntem halınızdaki lekeyi kolayca çıkarmanıza yardımcı olur.

 

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Haber Tarihi: 26 Ocak 2019 Cumartesi 14:34
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