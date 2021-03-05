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Gündem Beyaz Saray'dan Erdoğan-Biden görüşmesine ilişkin açıklama
Gündem

Beyaz Saray'dan Erdoğan-Biden görüşmesine ilişkin açıklama

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkanı Joe Biden görüşmesine ilişkin açıklamada bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-03-05 23:15:00 -
Beyaz Saray'dan Erdoğan-Biden görüşmesine ilişkin açıklama

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Joe Biden'ın "bir noktada" telefon görüşmesi yapacağını söyledi.

Beyaz Saray'dan açıklama

Psaki, Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında, Biden'ın neden hala Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirmediğine ilişkin soruyu yanıtladı.

Biden'ın hala araması gereken birçok dünya lideri olduğunu vurgulayan Psaki, "Biden, gelecek hafta ve aylarda bu görüşmeleri yapacaktır. Bir noktada Erdoğan ile de görüşeceğinden eminim." dedi.

 

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