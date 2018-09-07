Beyaz leblebinin faydaları saymakla bitmiyor

Beyaz leblebi, sindirimi optimize ederek kan şekeri düzeylerini düzenlemeye yardımcı olan yüksek miktarda çözünebilir lif içerir. Normal insülin ve kan şekeri seviyelerini sağlayarak diyabetin gelişmesine engel olmaktadır.

Zengin protein kaynağı olması ve içerisinde yer alan vitamin ve mineraller sayesinde uzun süre tok kalmanıza yardımcı olur. Böylece sağlıklı bir şekilde kilo vermenize yardımcı olabilir.

Beyaz leblebi lif kaynağı olmasından dolayı bağırsak hareketlerini düzenli tutarken, iltihap, kramp, şişkinlik ve kabızlığı giderir. Bu da besin sindiriminin emilimini artırabilir ve yemeğinizin besin değerini en iyi şekilde sağladığınızdan emin olabilirsiniz.

Beyaz leblebi de yer alan yüksek çözünebilir lif seviyeleri, kolesterol seviyelerini dengelemeye yardımcı olur ve ateroskleroz , kalp krizi ve felçlerin önlenmesine yardımcı olur.

Beyaz leblebi büyüme ve gelişme için gerekli olan proteinlerin yanı sıra vücudunuzu onarmak için önemli bir kaynaktır. Eğer sağlıklı bir şekilde beslenmediğinizi düşünüyor ve vücudunuzun yeteri kadar protein almadığını düşünüyorsanız beyaz leblebi ideal bir seçenek olacaktır. Çok fazla et tüketen biri değilseniz dengeli bir şekilde her gün bir avuç beyaz leblebi tüketebilirsiniz.

Beyaz leblebi de bulunan antioksidan bileşikler arasında polifenoller , fıtoutrientler , beta- karoten gibi anahtar vitaminler bulunur. Bunlar vücuttaki stresi azaltır ve kronik hastalıkları önler. Antioksidanlar, hücresel metabolizmanın tehlikeli yan ürünleri olan serbest radikalleri araştırır, bu da sağlıklı hücrelere mutasyona neden olabilir. Bu antioksidanlar vücudu korunmasına yardımcı olabilir kanser, koroner kalp hastalıkları, maküler dejenerasyon ve hatta bilişsel bozukluklar gibi Alzheimer ‘in ve Parkinson hastalığının da önüne geçer.

Demir, fosfor, magnezyum, bakır ve çinko bakımından zengin olan beyaz leblebi, kemik sağlığı açısından son derece sağlıklıdır. Bu minerallerin çoğu, kemik mineral yoğunluğunu iyileştirmek ve osteoporoz gibi yaşa bağlı durumları önlemek için gereklidir.

Düşük tansiyonu korumanın en önemli yollarından biri, düşük sodyumlu (düşük tuzlu ) bir diyete girmektir. Doğal olarak sodyumda düşük olan beyaz leblebi, yüksek tansiyonu düşürmede yardımcı olur.

Yüksek protein ve demir içeriği sayesinde beyaz leblebi saç dökülmesi yaşayanlar için harika bir doğal takviye görevi görebilir. Beyaz leblebiler A vitamini , omega 6 yağ asitleri ile birlikte, B ve E vitaminleri içerisinde barındırır. Bu vitaminlerin her biri kafa derisi sağlığını geliştirmek ve kan dolaşımını arttırmak için oldukça yarar sağlayacaktır.

Beyaz leblebinin içerisinde yer alan A C ve E vitaminleri, göz sağlığınızı korumanıza yardımcı olmaktadır.