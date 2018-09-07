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Beyaz iş nasıl yapılır?

Dikiş makineniz varsave onunla çalışmaktan zevk alıyorsanız...

07 Eylül 2018 Cuma 16:13
Beyaz iş nasıl yapılır?

Beyaz İş tabir edilen çalışmalar doğrusu yetenek ve tecrübe ister. Fakat elde edilen sonuç, imrendirir. Yatak örtüleri, oda takımları, şase ve bohçalar, nişan takımları, salon takımları, yatak takımları, çeşitli bebek ve kadın giyisileri için mükemmel çalışmalar yapılabilir. Hele şimdilerde stor perdelerde öylesine seviliyor ki...

Peki beyaz iş nasıl yapılıyor. Bu işin basamaklarını şöyle sıralayabiliriz:

1- Önce işlenecek yere göre desen seçimi yapmalısınız.

2- Sonra desene göre kumaş seçimi...

3- Desen kumaşa düzgün bir şekilde çizilir.

4- Desene göre makara seçimi yapılır.

5- Beyaz işe uygun makine ayarı yapılır.

6- Kumaş kasnağa gerilir.

7- Desene göre dikkatlice makine dikişleri yapılır.

8- Desene göre zigzagları yapılır.

9- Renklendirme yapılacak olan yerler işlenir.

10- Nakış makasıyla çok düzgün ve pürüzsüz şekilde kesilir.

11- Kesilen yerlere 5 sıra makine dikişi İle gidilerek kolber yapılır.

12- Kolberin üstü sarılarak karşı tarafa geçilir ve bütün beyaz iş olacak yerler bu şekilde tamamlanır.

13- Daha sonra kesilen yerler 8 veya 12 numara kuka ipliğiyle sarma tekniğiyle sarılarak iş bitirilir.

BUNLARA DİKKAT ETMELİSİNİZ

1- Kullanılacak nakış makasının ucunun sivri ve keskin olması gerekir.

2- Makine dikişi ve zigzagların düzgün olmalıdır.

3- Kolber kalınlığı İle kordon sarma kalınlığının aynı ayarda olması önemlidir.

4- Kullanılacak kumaşa göre makine iğnesi seçiminin yapılması da öyle...

5- Makine ayarlarını işlemeye göre seçmekte dikkat edilmelidir.

6- Kullanılacak yardımcı iğnelerin yapılacak işlemeye göre seçimi şarttır.

7- Filitre ve ajur tekniklerinin yapılacak yere göre seçimi de önemlidir.

Beyaz iş yapımında kullanılan tekniklerin de adları vardır:

Ciğerdeldi, Sarma, Puan Sarma, Dolgu Sarma, Çin İğnesi, Kum İğnesi, Aplike, Türk İşi, Çöp İşi, Hesap İşi gibi..

 

Haber Tarihi: 07 Eylül 2018 Cuma 16:13
  1. BEYAZ İŞ
  2. dikiş

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