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Beyaz çayın kilo fiyatı dudak uçuklattı!

Dünyada, 'İmparatorların çayı' olarak bilinen beyaz çay, kilosu 4 bin liradan satışa çıktı.

01 Eylül 2018 Cumartesi 12:38
Beyaz çayın kilo fiyatı dudak uçuklattı!

Beyaz çayın üretimi, Doğu Karadeniz Bölgesi'nde Rize, Trabzon, Artvin ve Giresun'da, 5 yıl önce başladı.

Çaykur tarafından başlatılan uygulamayla, 'Tomurcuk' olarak bilinen çayın üst filizleri üreticiler tarafından elle toplanmaya başlandı. Üreticiden kilosu 500 liraya alınan beyaz çay üretiminin artırılması için çalışma yapıldı. Bahçeye giren üreticiler de olgunlaşan tomurcuk filizlerinin hasadını yaptı. 2018 yılının süren yaş çay kampanyası döneminde Çaykur şuana kadar üreticilerden 830 kilo beyaz çay satın aldı.

Bu rakamın düşük olduğu ve istenen miktarda beyaz çayın bu yılda alımının gerçekleştirilemediği belirtildi.

20'ŞER GRAMLIK KAVANOZLARDA SATILIYOR

Ürün miktarının düşük olmasının, insan sağlığına faydaları nedeniyle üreticilerin beyaz çayı kendileri için saklamasından kaynaklandığı belirtildi. Dünyada, 'İmparatorların çayı' olarak bilinen, Türkiye'de ise 'Beyaz iksir' adıyla kilosu 4 bin liraya kadar alıcı bulan beyaz çay satışa çıkarıldı. Beyaz çay 20'şer gramlık kavanozlarda 80 liradan satışa sunuluyor. Çaykur, kendi üretici ve çalışanlarına ise beyaz çayı indirimle kilosu 2250 liradan satışa sundu.

Rize Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Erdoğan, beyaz çay üretiminde bir miktar gerilemenin söz konusu olduğunu belirterek, Beyaz çayın kansere yönelik koruyucu etkisinin ortaya çıkmasının ardından vatandaşlar tarladan topladıkları tomurcukları kendi tüketimleri için ayırdı. Ancak beyaz çay üretimini artırmak istiyoruz. Bu yönde yoğun talep varö dedi.

BEYAZ ÇAY

Doğu Karadeniz Bölgesi'nde Rize, Trabzon, Artvin ve Giresun illerinde çay tarımında 5 yıl önce beyaz çay üretimine geçildi. Çaykur tarafından başlatılan uygulama ile 'Tomurcuk' olarak bilinen çayın üst filizleri üreticiler tarafından elle toplandı ve geçen sürede 3 tona yaklaşan üretim gerçekleştirildi. Dünyada kilosu 1000 dolardan 15 bin dolara kadar değişen fiyatlarla satılan beyaz çayın vücut direncini artırarak bağışıklık sistemini güçlendirmesinin yanı sıra, insan sağlığına önemli faydalarının bulunduğu biliniyor. Japonya'da yürütülen bir çalışmada, Türk beyaz çayında kanserli hücreleri yok eden etken bir maddeye rastlanmıştı.

Haber Tarihi: 01 Eylül 2018 Cumartesi 12:38
  1. Trabzon
  2. Giresun
  3. Artvin
  4. Rize Ticaret Borsası
  5. Beyaz çay
  6. Mehmet Erdoğan

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