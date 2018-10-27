Beyaz çayın faydaları nelerdir?

YAŞLANMAYA VE KANSERE KARŞI KORUYUCU

Yüzyıllardır özellikle Çin’de hastalıklara karşı ilaç olarak kullanılan beyaz çay modern bilimin sağlıklı bileşenlerini keşfetmesi ile birlikte en faydalı içecekler arasında kabul ediliyor.

Düzenli olarak tüketmeniz durumda zengin antioksidan kaynağı olması bakımından özellikle kansere karşı koruyucu etkisinden faydalanmanız mümkün. Vücudunuza zarar veren ve yaşlanmasına yol açan serbest radikallere koruyucu olan beyaz çayın özellikle kolon, prostat ve mide kanserlerine karşı koruyucu etkisi bulunuyor.

KOLESTEROL DOSTU

Vücut için gerekli ve sağlıklı yağları tutan beyaz çay iyi ve kötü kolesterolü dengelemesi açısından da önemli bir yere sahip. Beyaz çay kötü kolesterolü azaltarak damar sertliklerinin önüne geçiyor ve vücuttaki kan akışına yardımcı oluyor.

Kanın incelmesinde faydalı olan bu mucizevi çay kan basıncını düşürüyor. Ayrıca damarların daha güçlü ve sağlıklı olmasını sağlayarak bu özelliğiyle kalp sağlığınızı korumanıza yardımcı oluyor. Dolaşım sistemini düzenleyen beyaz çay kalp krizi riskini en aza indirmesi bakımından da sağlığınız açısından önemli bir etkiye sahip.

HASTALIKLARA KARŞI KORUYUCU

Antibakteriyel ve antiviral özellikleri bakımından virüslere karşı doğal bir koruyucu olan beyaz çayın bağışıklık sistemini güçlendirici etkisi geniş yelpazede birçok hastalığa karşı kalkan görevi görüyor. Özellikle kış aylarında tüketeceğiniz beyaz çay, mevsimsel hastalıklara karşı koruyucu özelliği ile biliniyor.

Beyaz çay içeriğinde yer alan florür ve sahip olduğu diğer kimyasalları ile diş ve diş eti sağlığında da önemli bir yere sahip. Birçok diş macununa göre daha güçlü bir florüre sahip olan beyaz çay, diş çürümelerinin ve plak oluşumunun önüne geçtiği gibi kötü nefese neden olan bakterileri de öldürüyor.

KAN SULANDIRICI KULLANANLAR VE TANSİYON RAHATSIZLIĞI OLANLAR DİKKAT!

Diğer çay çeşitlerine göre daha düşük bir kafeine sahip olması bakımından da beyaz çayın tüketimi tavsiye edilirken, uzmanlar sağlık amaçlı kullanımında mutlaka doktora başvurulması gerektiğinin noktasını önemle vurguluyor. Özellikle düzenli olarak kan sulandırıcı ilaç ve tansiyon ilacı kullananlar açısından ciddi riskler oluşturabilecek olan beyaz çayın, düşük oranlarda olmasına rağmen içeriğindeki kafein sebebiyle gebelik ve emzirme dönemlerinde de tüketimi önerilmiyor. Beyaz çay fazla ve bilinçsiz tüketimi durumunda uykusuzluk başta olmak üzere mide bulantısı, kusma, yüksek tansiyon gibi sorunlara yol açabiliyor.