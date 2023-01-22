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Aktüel Beton elektrik direğine çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti
Aktüel

Beton elektrik direğine çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti

Uşak'ın Eşme ilçesinde beton elektrik direğine çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2023-01-22 23:09:00 -
Beton elektrik direğine çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti

Uşak'ın Eşme ilçesinde beton elektrik direğine çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

P. M. (18) yönetimindeki 43 LK 182 plakalı otomobil, Kıranköy yakınlarında beton elektrik direğine çarptı.

Çarpmanın etkisiyle beton direk yola devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada ağır yaralanan M. , ambulansla Eşme Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

M. , burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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