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Beton Ekrem'in gözü dışarıda! Yabancılara kapıyı açtı

Amerikan yayın kuruluşu CNN'e konuşan Ekrem İmamoğlu, İBB’de yapılan tüm harcamaları uluslararası şirketlere kontrol ettireceğini söyledi.

27 Haziran 2019 Perşembe 14:45

 yeniakit.com.tr  

23 Haziran seçiminde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Ekrem İmamoğlu, Amerikan yayın kuruluşu CNN'e konuştu.

Dün sabah CNN’in İstanbul Bürosu’na giderek, sunucu Christiane Amanpour’un sorularını yanıtlayan İmamoğlu dikkat çeken ifadeler kullandı.

“Uluslararası şirketlerle incelenecek”

İmamoğlu, İBB ilgili ortaya atılan yolsuzluk iddialarıyla ilgili olarak  ‘ilk işinin’ bu iddiaları araştırmak olduğunu söyledi. Ancak CHP’li başkan söz konusu araştırmanın ‘uluslararası deneyime sahip denetim şirketlerinin incelemesi’ ile yapılacağını söyledi. Yani İmamoğlu, İstanbul da yapılan tüm harcamaları uluslararası araştırma şirketine kontrol ettirecek.

31 Mart seçimlerinin ardından mazbatayı alır almaz belediye verilerini kopyalatmak için dışarıdan 3 kişi getiren İmamoğlu’nun kendi ortaya attığı yolsuzluk iddialarını araştırmak için uluslararası şirketlere göz kırpması dikkat çekti.

Gazeteci Banu Avar, Twitter hesabından İmamoğlu’nun söz konusu röportajını paylaşarak “Cehennem meleği Amanpour’un Ekrem İmamoğlu desteği dünkü CNN röportajı ve sonrasındaki değerlendirmeyi izleyiniz” diyerek İmamoğlu’nun yabancı şirketleri davet etmesine dikkat çekti

Öte yandan, yolsuzluk iddialarının kişisel olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan’a dayandığını düşünmediğini söyleyen İmamoğlu, “Söz konusu iddialar partisi ve parti yönetimiyle alakalı olabilir. Sürecin nasıl ilerleyeceği yargının meselesi, benim kişisel sorumluluğum değil” dedi.

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Haber Tarihi: 27 Haziran 2019 Perşembe 14:45
  1. İstanbul
  2. Ekrem Imamoğlu
  3. istanbul büyükşehir belediyesi
  4. İBB
  5. CNN

YORUM YAZ

  • ........12 dk önce
    Verilerin neriye gittiği belli oldu. Bu yunana oy verenlerin sıfatına tüküreyim. Devlet mani olmalı.
  • Rabia Zafer Rabia Zafer 13 dk önce
    Tūrkiye de,İnceletecek Şirket Yok mu?İlla Yabancılara İnceletecek. Cavurluk Yapacak.
  • kalelikaleli18 dk önce
    sen yolsuzluk yapma gerisi kolay.eğer dürüst çıkarsan yolsuzluğun yoksa başkaları da yolsuzluk yapmışsa sen kazanırsın.ama senin bir yolsuzluğun varsa eğer bu konuları araştırmaya kalkarsan tencere dibin kara olur.aslında kim yolsuzluk yapıyor ise kim yetim hakkı yemişse Allah onların belasını versin.Allahtan korkan kul hakkı yemez.önce kendinizden başlarsanız güven kazanmış olursunuz tabi partinizle birlikte.
  • GadarGadar21 dk önce
    Istanbul halki erdogan ve binali dedikleri gibi istanbul buyuk sehir baskanligini hirsizlara dehil ehline trslim eti. Bu gune kadar akpliler istanbul gelirini yediler ve yandaslarina yedirdiler birazda imamoglu yesin ve yedirsin. Yeni agitlilerin kafalari betondan daha serttir
  • Mehmet Tanriverdi Mehmet Tanriverdi 23 dk önce
    Halk böyle istedi, şimdi CHP zulmüyle geberme zamanı.
  • BurdurluBurdurlu26 dk önce
    geçen sene berat albayrak amerikalı mckinsey ile çalışacağız, denetlemeyi ollar yapacak dediği zaman böyle haber yapabildiniz mi? tabii ki hayır, ne zaman Erdoğan olaya müdahale edip mckinsey işini iptal etti anca o zaman..
  • AlpAlp26 dk önce
    Başkanlığını yaptığın belediyenin harcamasını açtın mı....
  • sukrusukru27 dk önce
    O çağırdığın kişiler önce şu beylik düzündeki harcamaları ve beykonaktaki dönen dolapları bı kontrol etse nasıl olur.
  • Tanem Tanem 31 dk önce
    Onun insiyatifine bırakılmaz bu durum,derhal müdahale edilmeli, istanbul avrupanın değildir.

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