Beton Ekrem'in gözü dışarıda! Yabancılara kapıyı açtı

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23 Haziran seçiminde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Ekrem İmamoğlu, Amerikan yayın kuruluşu CNN'e konuştu.

Dün sabah CNN’in İstanbul Bürosu’na giderek, sunucu Christiane Amanpour’un sorularını yanıtlayan İmamoğlu dikkat çeken ifadeler kullandı.

“Uluslararası şirketlerle incelenecek”

İmamoğlu, İBB ilgili ortaya atılan yolsuzluk iddialarıyla ilgili olarak ‘ilk işinin’ bu iddiaları araştırmak olduğunu söyledi. Ancak CHP’li başkan söz konusu araştırmanın ‘uluslararası deneyime sahip denetim şirketlerinin incelemesi’ ile yapılacağını söyledi. Yani İmamoğlu, İstanbul da yapılan tüm harcamaları uluslararası araştırma şirketine kontrol ettirecek.

31 Mart seçimlerinin ardından mazbatayı alır almaz belediye verilerini kopyalatmak için dışarıdan 3 kişi getiren İmamoğlu’nun kendi ortaya attığı yolsuzluk iddialarını araştırmak için uluslararası şirketlere göz kırpması dikkat çekti.

Gazeteci Banu Avar, Twitter hesabından İmamoğlu’nun söz konusu röportajını paylaşarak “Cehennem meleği Amanpour’un Ekrem İmamoğlu desteği dünkü CNN röportajı ve sonrasındaki değerlendirmeyi izleyiniz” diyerek İmamoğlu’nun yabancı şirketleri davet etmesine dikkat çekti

Öte yandan, yolsuzluk iddialarının kişisel olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan’a dayandığını düşünmediğini söyleyen İmamoğlu, “Söz konusu iddialar partisi ve parti yönetimiyle alakalı olabilir. Sürecin nasıl ilerleyeceği yargının meselesi, benim kişisel sorumluluğum değil” dedi.