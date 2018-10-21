Beto, Oğuzhan'a da geçit vermedi

Göztepe'nin Portekizli kalecisi Süper Lig'de penaltı kurtarma istatistiğini Beşiktaş maçında da geliştirmeye devam etti. Ege temsilcisinin tecrübeli file bekçisinin penaltı golüne izin vermediği isim ise bu kez Oğuzhan Özyakup oldu.

Beto bir röportajında penaltı kurtarmasının sırrını şu sözlerle açıklamıştı;

"Bu tamamen rakipleri tanımakla alakalı. Forvetleri çok yakından tanımaya çalışıyorum. Bu da bana yardımcı oluyor."

Oğuzhan, son 6 penaltısının tümünü kalecinin sağına attı. Maçlardan önce oyuncuların penaltılarına çalıştığı bilinen Beto'nun Oğuzhan'ın bu istatistiğini dikkate aldığı ön görülüyor.

Beto, Süper Lig kariyerinde karşılaştığı dokuz penaltının %66'sını kurtardı.