THY-TR Çıkışlı % 10 İndirim
0553 313 94 23

Beto, Oğuzhan'a da geçit vermedi

Göztepe'nin Portekizli kalecisi Beto, Beşiktaş ile oynanan maçın 19. dakikasında siyah beyazlıların penaltısını kurtardı. Süper Lig kariyerinde kurtardığı penal...

21 Ekim 2018 Pazar 20:06
Beto, Oğuzhan'a da geçit vermedi

Göztepe'nin Portekizli kalecisi Süper Lig'de penaltı kurtarma istatistiğini Beşiktaş maçında da geliştirmeye devam etti. Ege temsilcisinin tecrübeli file bekçisinin penaltı golüne izin vermediği isim ise bu kez Oğuzhan Özyakup oldu.

Beto bir röportajında penaltı kurtarmasının sırrını şu sözlerle açıklamıştı;

  • "Bu tamamen rakipleri tanımakla alakalı. Forvetleri çok yakından tanımaya çalışıyorum. Bu da bana yardımcı oluyor."

Oğuzhan, son 6 penaltısının tümünü kalecinin sağına attı. Maçlardan önce oyuncuların penaltılarına çalıştığı bilinen Beto'nun Oğuzhan'ın bu istatistiğini dikkate aldığı ön görülüyor.

Beto, Süper Lig kariyerinde karşılaştığı dokuz penaltının %66'sını kurtardı.
Haber Tarihi: 21 Ekim 2018 Pazar 20:06
  1. Beşiktaş
  2. Portekiz

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kilo almaktan şikayetçiyseniz...
    1. Kilo almaktan şikayetçiyseniz...
    2. İlk seferine Erdoğan da katıldı
    3. Bebeğinizin alerjik olması sizin..
    4. Mısır'da OHAL 3 ay daha uzatıldı
    5. Cenk Tosun sonradan girdi, golünü attı
    6. Yaş gelip geçiyor...
    7. Kaptan sahada hayatını kaybetti
    8. Korkmaz: Hakkettiğimiz bir galibiyet..
    9. Beşiktaş'tan Real Madrid'e gidiyor
    10. İsmail'den Fenerbahçe'ye gözdağı
    11. Beto, Oğuzhan'a da geçit vermedi
    12. Bakan Turhan: Yakında dev bir projeye..
    13. Metabolizmayı hızlandırmak için...
    14. İngiltere, Almanya ve Fransa'dan..
    15. İYİ Parti'den Suriyeli açıklaması!
    16. Adıyaman'da yurdun 4. katından atlayan..
    17. Kırmızı pancar müthiş bir besin
    18. Ne vakit konuşacak?
    19. İstanbul Barosu'nun yeni başkanı..
    20. Meteoroloji'den o illere uyarı:..
    KPSS 2018 önlisans başvuru tarihi ne zaman
    KPSS 2018 önlisans başvuru tarihi ne zaman
    EYT emeklilikte yaşa takılan mağdurların umudu Erdoğan'dı
    EYT emeklilikte yaşa takılan mağdurların umudu Erdoğan'dı
    BİM A101 Şok aktüel indirim fırsat ürünleri kataloğu listesine göz atın
    BİM A101 Şok aktüel indirim fırsat ürünleri kataloğu listesine göz atın
    İşsizlik maaşı alma şartı?
    İşsizlik maaşı alma şartı?
    2019 asgari ücret için ilk rakam açıklandı
    2019 asgari ücret için ilk rakam açıklandı

    Günün Karikatürü

    21 Ekim 2018
    Galatasaray Fenerbahçe derbisi ne zaman?
    Galatasaray Fenerbahçe derbisi ne zaman?
    AK Parti belediye başkan aday adaylık başvuruları ne zaman başlıyor?
    AK Parti belediye başkan aday adaylık başvuruları ne zaman başlıyor?