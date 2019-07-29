Besyo antrenörlük taban puanları 2019 2019 YKS tercihleri 29 Temmuz’da sona erecek. ÖSYM YKS puanlarına göre bir üniversiteyi tercih edecek adaylar YKS tercihlerini ÖSYM’nin açıkladığı ais üzerinden yapacak. Öte yandan Spor Bilimleri Fakültesine kayıt yaptıracak adaylar ise besyo üniversite taban puanlarını araştırmaya devam ediyor. Özel yetenek sınavıya öğrenci alan besyo taban puanları neler? 2019 Besyo taban puanları, 2019 Spor Akademisi puanları, 2019 Besyo baraj puanları, besyo taban puanları ne? Spor üniversitesi puanları, Spor Bilimleri fakülteleri Besyo yetenek sınavları giriş taban, baraj puanları merak konusun. İstanbul besyo puanları, Beden Eğitimi Öğretmenliği taban puanları, antrenörlük taban puanları 2019.

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