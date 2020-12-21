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Ekonomi BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar
Ekonomi

BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

Yeniakit Publisher
2020-12-21 15:47:47 -
BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
AvivaSA Em. ve Hay. Borç. Araç. Gr. EYF0,0628280,32
AvivaSA Em. ve Hay. Orta Vad. Borç. Araç. EYF0,0755430,28
ZEM Kamu Borçlanma Araçları EYF0,0206500,27
Fiba Em. ve Hay. Fiba Port. Borç. Araç. EYF0,0702360,27
Cigna Finans Em. ve Hay. K.B.A. EYF0,0307450,26
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF0,0211000,28
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF0,0765431,67
Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF0,0504320,98
Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF0,1147370,91
Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF0,0497230,63
Garanti Em. Hay. His. Sen. Gr. EYF0,0381470,57
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF0,0294311,27
VEM Turkcell Çalış. Yön. Pera 1 Değiş. Grup EYF0,0201691,01
Cigna Finans Em. ve Hay. Katkı EYF0,0208010,54
Fiba Em. ve Hay. Atak Değ. EYF0,0634740,53
Allianz Hayat Em. Katkı EYF0,0202300,50
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Katılım Em. ve Hay. Emlak Kat. Bank. Kat. Değ. EYF0,0138640,42
Katılım Em. ve Hay. Den. Katılım Değ. EYF0,0290540,36
Katılım Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF0,0220990,36
VEM Katılım Dinamik Değişken Grup EYF0,0372140,22
Bereket Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF0,0226640,20
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF0,0494290,58
AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF0,0516590,32
Katılım Em. ve Hay. Altın Katılım EYF0,0503440,30
ZEM Altın Katılım EYF0,0513370,16
VEM Altın Katılım EYF0,0534830,15
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
NN Hay. Em. Para Piyasası EYF0,0715340,12
BNP Paribas Cardif Em. Bir. Para Piyasası EYF0,0705310,12
Fiba Em. ve Hay. Para Piyasası EYF0,0232210,12
VEM Para Piyasası EYF0,0672810,12
AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Para Piyasası EYF0,0708440,12

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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