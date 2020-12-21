BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar
İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|AvivaSA Em. ve Hay. Borç. Araç. Gr. EYF
|0,062828
|0,32
|AvivaSA Em. ve Hay. Orta Vad. Borç. Araç. EYF
|0,075543
|0,28
|ZEM Kamu Borçlanma Araçları EYF
|0,020650
|0,27
|Fiba Em. ve Hay. Fiba Port. Borç. Araç. EYF
|0,070236
|0,27
|Cigna Finans Em. ve Hay. K.B.A. EYF
|0,030745
|0,26
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF
|0,021100
|0,28
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF
|0,076543
|1,67
|Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF
|0,050432
|0,98
|Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF
|0,114737
|0,91
|Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF
|0,049723
|0,63
|Garanti Em. Hay. His. Sen. Gr. EYF
|0,038147
|0,57
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF
|0,029431
|1,27
|VEM Turkcell Çalış. Yön. Pera 1 Değiş. Grup EYF
|0,020169
|1,01
|Cigna Finans Em. ve Hay. Katkı EYF
|0,020801
|0,54
|Fiba Em. ve Hay. Atak Değ. EYF
|0,063474
|0,53
|Allianz Hayat Em. Katkı EYF
|0,020230
|0,50
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Katılım Em. ve Hay. Emlak Kat. Bank. Kat. Değ. EYF
|0,013864
|0,42
|Katılım Em. ve Hay. Den. Katılım Değ. EYF
|0,029054
|0,36
|Katılım Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF
|0,022099
|0,36
|VEM Katılım Dinamik Değişken Grup EYF
|0,037214
|0,22
|Bereket Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF
|0,022664
|0,20
|Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
|BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF
|0,049429
|0,58
|AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF
|0,051659
|0,32
|Katılım Em. ve Hay. Altın Katılım EYF
|0,050344
|0,30
|ZEM Altın Katılım EYF
|0,051337
|0,16
|VEM Altın Katılım EYF
|0,053483
|0,15
|Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
|NN Hay. Em. Para Piyasası EYF
|0,071534
|0,12
|BNP Paribas Cardif Em. Bir. Para Piyasası EYF
|0,070531
|0,12
|Fiba Em. ve Hay. Para Piyasası EYF
|0,023221
|0,12
|VEM Para Piyasası EYF
|0,067281
|0,12
|AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Para Piyasası EYF
|0,070844
|0,12
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)