BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar
İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|Cigna Finans Em. ve Hay. K.B.A. EYF
|0,030526
|0,22
|BNP Paribas Cardif Em. B.A. Gr. EYF
|0,034488
|0,22
|AvivaSA Em. ve Hay. Orta Vad. Borç. Araç. EYF
|0,074934
|0,22
|BNP Paribas Cardif Em. B.A. EYF
|0,064216
|0,22
|AvivaSA Em. ve Hay. Borç. Araç. Gr. EYF
|0,062299
|0,21
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF
|0,020992
|0,52
|Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF
|0,017979
|0,08
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF
|0,049279
|1,84
|Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF
|0,049149
|1,81
|AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. EYF
|0,098057
|1,69
|AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF
|0,098409
|1,68
|VEM Hisse Senedi EYF
|0,100035
|1,47
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF
|0,028753
|1,29
|AvivaSA Em. ve Hay. Agr. Değ. EYF
|0,082595
|1,11
|Fiba Em. ve Hay. Değ. Gr. EYF
|0,030797
|1,10
|VEM Dinamik Değişken EYF
|0,073350
|1,09
|HEM Dinamik Değişken EYF
|0,025050
|1,07
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|VEM Katılım Hisse Senedi EYF
|0,025106
|1,04
|HEM Katılım Hisse Senedi EYF
|0,036139
|1,02
|Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,061906
|0,77
|Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,043483
|0,73
|VEM Katılım Dinamik Değişken Grup EYF
|0,036844
|0,35
|Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
|BNP Paribas Cardif Em. Bir. Para Piyasası EYF
|0,070387
|0,05
|Fiba Em. ve Hay. Para Piyasası EYF
|0,023167
|0,05
|Garanti Em. Hay. Para Piyasası EYF
|0,074629
|0,05
|Cigna Finans Em. ve Hay. Para Piyasası EYF
|0,031144
|0,04
|HEM Para Piyasası EYF
|0,024492
|0,04
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)