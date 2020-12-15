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Ekonomi BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar
Ekonomi

BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

Yeniakit Publisher
2020-12-15 14:47:06 -
BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Cigna Finans Em. ve Hay. K.B.A. EYF0,0305260,22
BNP Paribas Cardif Em. B.A. Gr. EYF0,0344880,22
AvivaSA Em. ve Hay. Orta Vad. Borç. Araç. EYF0,0749340,22
BNP Paribas Cardif Em. B.A. EYF0,0642160,22
AvivaSA Em. ve Hay. Borç. Araç. Gr. EYF0,0622990,21
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF0,0209920,52
Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF0,0179790,08
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF0,0492791,84
Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF0,0491491,81
AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. EYF0,0980571,69
AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF0,0984091,68
VEM Hisse Senedi EYF0,1000351,47
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF0,0287531,29
AvivaSA Em. ve Hay. Agr. Değ. EYF0,0825951,11
Fiba Em. ve Hay. Değ. Gr. EYF0,0307971,10
VEM Dinamik Değişken EYF0,0733501,09
HEM Dinamik Değişken EYF0,0250501,07
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
VEM Katılım Hisse Senedi EYF0,0251061,04
HEM Katılım Hisse Senedi EYF0,0361391,02
Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF0,0619060,77
Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF0,0434830,73
VEM Katılım Dinamik Değişken Grup EYF0,0368440,35
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
BNP Paribas Cardif Em. Bir. Para Piyasası EYF0,0703870,05
Fiba Em. ve Hay. Para Piyasası EYF0,0231670,05
Garanti Em. Hay. Para Piyasası EYF0,0746290,05
Cigna Finans Em. ve Hay. Para Piyasası EYF0,0311440,04
HEM Para Piyasası EYF0,0244920,04

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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