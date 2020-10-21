  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar
Ekonomi

BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

Yeniakit Publisher
2020-10-21 14:10:57 -
BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF0,0942400,40
Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF0,0909900,35
Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. K.D.B.A. EYF0,0531600,27
NN Hay. Em. Değ. EYF0,0726790,12
BNP Paribas Cardif Em. İki. K.D.B.A. EYF0,0946350,10
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF0,0193910,29
Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF0,0170540,25
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF0,0684742,57
Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF0,0404940,95
AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF0,0397520,95
VEM Hisse Senedi EYF0,0867410,59
ZEM Hisse Senedi EYF0,0230110,59
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF0,0239670,46
Anadolu Hayat Em. Agr. Değ. EYF0,0244160,40
VEM Pera 2 Değişken Grup EYF0,0210710,39
Anadolu Hayat Em. Atak Değ. EYF0,1382480,38
Cigna Finans Em. ve Hay. Katkı EYF0,0196830,35
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF0,0508900,53
Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF0,0357750,51
Katılım Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF0,0266470,23
Allianz Yaşam ve Em. Katılım Stand. EYF0,0166910,17
Katılım Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF0,0211640,17
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
Allianz Hayat Em. Para Piyasası EYF0,0691900,03
Aegon Emeklilik ve Hay. Para Piyasası EYF0,0632400,03
Allianz Yaşam ve Em. Para Piyasası EYF0,0707940,03
Fiba Em. ve Hay. Para Piyasası EYF0,0227530,03
Anadolu Hayat Em. Para Piyasası EYF0,0683740,03

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Ruslar Türk SİHA'larına karşı silah geliştirdi
Dünya

Ruslar Türk SİHA'larına karşı silah geliştirdi

Suriye ve Libya'da Türk SİHA'ları tarafından avlanan Rus hava savunma sistemlerinin son olarak Azerbaycan ordusu tarafından kullanılan SİHA'..
Masumlar Apartmanı'nda Han'ın hastalığı nedir?
Medya

Masumlar Apartmanı'nda Han'ın hastalığı nedir?

Masumlar Apartmanı dizisinde Han karakterini Birkan Sokullu hayat veriyor. TRT 1 ekranlarında yayınlanan Masumlar Apartmanı salı günü izleyi..
Gündem

"Türkiye S-400'leri getirirse özür dilerim" demişti! Şimdi bakın ne dedi

"Türkiye S-400'leri getirirse özür dilerim" diyen Can Ataklı, S-400'lerin Sinop'ta test edilmesi sonrası kıvırarak şimdi de "S-400'ler aktif..
Satılık 2018 model Renault Megane
Satılık 2018 model Renault Megane

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay