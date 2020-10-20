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Ekonomi BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar
Ekonomi

BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

Yeniakit Publisher
2020-10-20 14:04:56 -
BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
NN Hay. Em. Borç. Araç. EYF 0,071770 0,26
Garanti Em. Hay. Borç. Araç. Gr. EYF 0,052131 0,20
Fiba Em. ve Hay. Fiba Port. Borç. Araç. EYF 0,068482 0,19
Cigna Finans Em. ve Hay. K.B.A. Gr. EYF 0,020558 0,19
Anadolu Hayat Em. Borç. Araç. EYF 0,050709 0,18
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF 0,019335 0,36
Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,017011 0,06
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF 0,066760 2,62
Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,043300 1,46
AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,083828 1,38
AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,083685 1,37
Aegon Emeklilik ve Hay. His. Sen. EYF 0,110354 1,34
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
VEM Turkcell Çalış. Yön. Pera 1 Değiş. Grup EYF 0,020560 1,64
VEM Dinamik Değişken EYF 0,066413 1,22
ZEM Değişken EYF 0,023156 1,20
HEM Dinamik Değişken EYF 0,022727 1,17
AvivaSA Em. ve Hay. Agr. Değ. EYF 0,072817 0,98
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,050622 1,59
Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,035592 1,53
VEM Katılım Hisse Senedi EYF 0,022256 1,14
HEM Katılım Hisse Senedi EYF 0,032056 1,14
Katılım Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF 0,026587 1,11
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
NN Hay. Em. Para Piyasası EYF 0,070074 0,03
Anadolu Hayat Em. Para Piyasası EYF 0,068353 0,02
Axa Hayat ve Em. Para Piyasası EYF 0,024945 0,02
BNP Paribas Cardif Em. Bir. Para Piyasası EYF 0,069070 0,02
Cigna Finans Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,030564 0,02

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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