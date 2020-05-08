  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi

BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

Yeniakit Publisher
2020-05-08 14:33:11 -
BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Garanti Em. Hay. Değ. EYF 0,066884 0,79
AvivaSA Em. ve Hay. İki. Değ. EYF 0,051760 0,78
Allianz Yaşam ve Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,056646 0,69
AvivaSA Em. ve Hay. Uzun Vad. D.B.A. EYF 0,083316 0,67
AvivaSA Em. ve Hay. D.B.A. EYF 0,089594 0,66
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,014896 0,78
Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF 0,016575 0,09
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,074699 1,33
Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,035325 1,12
AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF 0,030975 1,08
Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,031601 0,75
Cigna Finans Em. ve Hay. Bir. His. Sen. EYF 0,059872 0,66
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF 0,096554 1,40
Allianz Hayat Em. Karma EYF 0,077203 1,37
Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF 0,138886 1,33
Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF 0,017582 1,27
Garanti Em. Hay. Üçüncü Değişken EYF 0,027024 1,09
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,026019 1,26
Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF 0,016368 0,66
Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF 0,023552 0,65
Katılım Em. ve Hay. Emlak Kat. Bank. Kat. Değ. EYF 0,012625 0,33
Bereket Em. ve Hay. Büyüme Katılım Değ. EYF 0,024796 0,28
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,038506 0,51
AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,042486 0,46
Ziraat Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,041911 0,46
Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF 0,040617 0,46
BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF 0,041086 0,46
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
Cigna Finans Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,029453 0,04
Aegon Emeklilik ve Hay. Para Piyasası EYF 0,060953 0,02
AvivaSA Em. Ve Hay. İki. Para Piyasası EYF 0,062846 0,02
Garanti Em. Hay. Para Piyasası EYF 0,070553 0,02
BNP Paribas Cardif Em. Bir. Para Piyasası EYF 0,066550 0,02

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2013 model Peugeot 301
Satılık 2013 model Peugeot 301

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı