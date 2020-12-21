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Ekonomi BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar
Ekonomi

BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

Yeniakit Publisher
2020-12-21 15:47:46 -
BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Garanti Em. Hay. Değ. EYF0,074324-0,46
MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF0,054000-0,44
Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF0,100092-0,42
Allianz Yaşam ve Em. İki. K.D.B.A. EYF0,066296-0,42
Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF0,096254-0,42
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF0,052822-1,16
AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF0,045514-1,00
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF0,014407-0,52
AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF0,075928-0,48
Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF0,186107-0,43
Allianz Hayat Em. Karma EYF0,103755-0,39
Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF0,131155-0,35
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF0,028973-0,71
Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF0,043876-0,15
Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF0,062457-0,14
HEM Katılım Hisse Senedi EYF0,036386-0,12
VEM Katılım Hisse Senedi EYF0,025281-0,10
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
Cigna Finans Em. ve Hay. Altın EYF0,016113-0,32
Metlife Emeklilik Ve Hayat A.Ş.Altın Katılım EYF0,015316-0,31
Fiba Em. ve Hay. Altın EYF0,053279-0,10
Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF0,049020-0,08
Allianz Hayat Em. Altın EYF0,047970-0,07

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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