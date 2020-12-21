BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar
İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|Garanti Em. Hay. Değ. EYF
|0,074324
|-0,46
|MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF
|0,054000
|-0,44
|Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF
|0,100092
|-0,42
|Allianz Yaşam ve Em. İki. K.D.B.A. EYF
|0,066296
|-0,42
|Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF
|0,096254
|-0,42
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF
|0,052822
|-1,16
|AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF
|0,045514
|-1,00
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF
|0,014407
|-0,52
|AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF
|0,075928
|-0,48
|Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF
|0,186107
|-0,43
|Allianz Hayat Em. Karma EYF
|0,103755
|-0,39
|Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF
|0,131155
|-0,35
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF
|0,028973
|-0,71
|Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,043876
|-0,15
|Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,062457
|-0,14
|HEM Katılım Hisse Senedi EYF
|0,036386
|-0,12
|VEM Katılım Hisse Senedi EYF
|0,025281
|-0,10
|Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
|Cigna Finans Em. ve Hay. Altın EYF
|0,016113
|-0,32
|Metlife Emeklilik Ve Hayat A.Ş.Altın Katılım EYF
|0,015316
|-0,31
|Fiba Em. ve Hay. Altın EYF
|0,053279
|-0,10
|Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF
|0,049020
|-0,08
|Allianz Hayat Em. Altın EYF
|0,047970
|-0,07
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)