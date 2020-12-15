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Ekonomi BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar
Ekonomi

BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

Yeniakit Publisher
2020-12-15 14:48:48 -
BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
VEM Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF0,103508-0,61
AvivaSA Em. ve Hay. İki. Değ. EYF0,057928-0,56
BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF0,094210-0,54
Allianz Yaşam ve Em. İki. K.D.B.A. EYF0,066787-0,53
Fiba Em. ve Hay.D.B.A. EYF0,074803-0,53
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF0,045866-1,37
Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF0,053657-0,52
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Garanti Em. Hay. Üçüncü Değişken EYF0,033085-0,73
AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF0,076164-0,47
Bereket Em. ve Hay. Katılım Katkı EYF0,021755-0,29
VEM Birinci Değişken EYF0,047564-0,27
Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF0,014638-0,18
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF0,029511-0,86
Katılım Em. ve Hay. Kamu Kira Sert. Katılım EYF0,013141-0,48
Garanti Em. Hay. Katılım Değ. EYF0,030142-0,14
Katılım Em. ve Hay. Emlak Kat. Bank. Kat. Değ. EYF0,013857-0,12
Bereket Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF0,026562-0,04
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF0,048438-1,77
Katılım Em. ve Hay. Altın Katılım EYF0,049616-1,72
Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF0,048362-1,67
Garanti Em. Hay. Altın EYF0,053695-1,66
Allianz Hayat Em. Altın EYF0,047308-1,66

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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