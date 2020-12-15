BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar
İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|VEM Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF
|0,103508
|-0,61
|AvivaSA Em. ve Hay. İki. Değ. EYF
|0,057928
|-0,56
|BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF
|0,094210
|-0,54
|Allianz Yaşam ve Em. İki. K.D.B.A. EYF
|0,066787
|-0,53
|Fiba Em. ve Hay.D.B.A. EYF
|0,074803
|-0,53
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF
|0,045866
|-1,37
|Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF
|0,053657
|-0,52
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Garanti Em. Hay. Üçüncü Değişken EYF
|0,033085
|-0,73
|AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF
|0,076164
|-0,47
|Bereket Em. ve Hay. Katılım Katkı EYF
|0,021755
|-0,29
|VEM Birinci Değişken EYF
|0,047564
|-0,27
|Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF
|0,014638
|-0,18
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF
|0,029511
|-0,86
|Katılım Em. ve Hay. Kamu Kira Sert. Katılım EYF
|0,013141
|-0,48
|Garanti Em. Hay. Katılım Değ. EYF
|0,030142
|-0,14
|Katılım Em. ve Hay. Emlak Kat. Bank. Kat. Değ. EYF
|0,013857
|-0,12
|Bereket Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF
|0,026562
|-0,04
|Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
|BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF
|0,048438
|-1,77
|Katılım Em. ve Hay. Altın Katılım EYF
|0,049616
|-1,72
|Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF
|0,048362
|-1,67
|Garanti Em. Hay. Altın EYF
|0,053695
|-1,66
|Allianz Hayat Em. Altın EYF
|0,047308
|-1,66
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)