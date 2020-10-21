BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar
İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|Anadolu Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF
|0,117949
|-0,05
|ZEM Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF
|0,051106
|-0,04
|Allianz Hayat Em. K.D.B.A. Gr. EYF
|0,091209
|-0,03
|Allianz Yaşam ve Em. Bir. K.D.B.A. EYF
|0,133692
|-0,03
|HEM Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF
|0,047437
|-0,03
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF
|0,043264
|-0,08
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF
|0,173149
|-0,73
|Allianz Hayat Em. Karma EYF
|0,096307
|-0,72
|Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF
|0,121550
|-0,71
|VEM Turkcell Çalış. Yön. Pera 1 Değiş. Grup EYF
|0,020429
|-0,64
|Garanti Em. Hay. Üçüncü Değişken EYF
|0,032327
|-0,48
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Anadolu Hayat Em. Katılım Stand. EYF
|0,025136
|-0,07
|Katılım Em. ve Hay. Emlak Kat. Bank. Kat. Değ. EYF
|0,013461
|-0,07
|Bereket Em. ve Hay. Büyüme Katılım Değ. EYF
|0,028608
|-0,02
|Fiba Em. ve Hay. Mükafat Port. Katılım Değ. EYF
|0,018966
|-0,01
|Garanti Em. Hay. Katılım Değ. EYF
|0,029440
|-0,01
|Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
|Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF
|0,052165
|-0,34
|Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF
|0,047630
|-0,33
|VEM Altın Katılım EYF
|0,053994
|-0,33
|Metlife Emeklilik Ve Hayat A.Ş.Altın Katılım EYF
|0,015846
|-0,33
|HEM Altın Katılım EYF
|0,031723
|-0,33
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)