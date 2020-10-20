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Ekonomi BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar
Ekonomi

BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

Yeniakit Publisher
2020-10-20 14:04:56 -
BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
AvivaSA Em. ve Hay. İki. Değ. EYF 0,056755 -0,28
Garanti Em. Hay. Değ. EYF 0,073509 -0,20
Allianz Yaşam ve Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,064114 -0,11
MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF 0,051694 -0,06
Fiba Em. ve Hay.D.B.A. EYF 0,069924 -0,06
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Garanti Em. Hay. Üçüncü Değişken EYF 0,032482 -0,84
AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF 0,071806 -0,47
Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF 0,014525 -0,45
Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF 0,023858 -0,20
Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF 0,122421 -0,18
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,028996 -0,43
Katılım Em. ve Hay. Kamu Kira Sert. Katılım EYF 0,013010 -0,05
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
Garanti Em. Hay. Altın EYF 0,055930 -0,67
NN Hay. Em. Altın EYF 0,031496 -0,67
Metlife Emeklilik Ve Hayat A.Ş.Altın Katılım EYF 0,015899 -0,67
BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF 0,050460 -0,67
Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,047790 -0,67

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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