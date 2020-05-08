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Ekonomi

BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

Yeniakit Publisher
2020-05-08 14:34:11 -
BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Cigna Finans Em. ve Hay. K.B.A. EYF 0,029957 -0,61
Anadolu Hayat Em. İki. Borç. Araç. EYF 0,075235 -0,60
Cigna Finans Em. ve Hay.Borç. Araç. EYF 0,010824 -0,60
Fiba Em. ve Hay. Fiba Port. Borç. Araç. EYF 0,067046 -0,57
Garanti Em. Hay. K.B.A. EYF 0,041612 -0,53
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
AvivaSA Em. ve Hay. Tem. Ödeyen Şir. His. Sen. EYF 0,036279 -0,68
Allianz Yaşam ve Em. BIST Temettü Endeksi EYF 0,022181 -0,53
AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,069366 -0,30
AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,069128 -0,30
Allianz Hayat Em. His. Sen. EYF 0,109495 -0,30
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Vakıf Em. ve Hay. Katkı EYF 0,017646 -1,34
Halk Hayat ve Em. Katkı EYF 0,017484 -1,32
Ziraat Hayat ve Em. Katkı EYF 0,018743 -1,30
MetLife Em. ve Hay. Katkı EYF 0,019044 -1,19
Axa Hayat ve Em. Katkı EYF 0,018392 -1,19
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Fiba Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF 0,014939 -0,15
MetLife Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF 0,018416 -0,14

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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