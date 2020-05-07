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Ekonomi

BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

Yeniakit Publisher
2020-05-07 15:12:14 -
BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Cigna Finans Em. ve Hay. K.B.A. Gr. EYF 0,020373 -0,71
NN Hay. Em. Borç. Araç. EYF 0,071022 -0,66
Anadolu Hayat Em. İki. Borç. Araç. Gr. EYF 0,075574 -0,66
Allianz Yaşam ve Em. Borç. Araç. EYF 0,077623 -0,65
Garanti Em. Hay. K.B.A. EYF 0,041833 -0,64
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF 0,016560 -0,23
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF 0,029882 -1,01
Allianz Yaşam ve Em. BIST Temettü Endeksi EYF 0,022299 -0,54
AvivaSA Em. ve Hay. Tem. Ödeyen Şir. His. Sen. EYF 0,036529 -0,51
Cigna Finans Em. ve Hay. Bir. His. Sen. EYF 0,059481 -0,34
Allianz Yaşam ve Em. Sürd. His. Sen. EYF 0,023015 -0,29
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Vakıf Em. ve Hay. Katkı EYF 0,017886 -1,35
Halk Hayat ve Em. Katkı EYF 0,017717 -1,34
Ziraat Hayat ve Em. Katkı EYF 0,018990 -1,33
Cigna Finans Em. ve Hay. Katkı EYF 0,018819 -1,31
Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF 0,018660 -1,30
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF 0,016260 -0,90
Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF 0,023399 -0,89
Vakıf Em. ve Hay. Katılım Din. Değ. Gr. EYF 0,029434 -0,28
Bereket Em. ve Hay. Büyüme Katılım Değ. EYF 0,024726 -0,21
Axa Hayat ve Em. Katılım Değ. EYF 0,024046 -0,19
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
Cigna Finans Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,029441 -0,02

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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