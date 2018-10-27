Beslenme çantasında ne olmalı?



Beslenme saatlerinde patates kızartması ve çikolata gibi yiyecekler yerine, peynir, yumurta, ekmek, taze sebze ve meyve, gazlı ve diğer hazır içecekler yerine de süt, ayran ve taze sıkılmış meyve suyunun tercih edilmesi konusunda titizlik istendi.

Günde 2-3 bardak süt olmazsa olmaz!

Beslenme çantası için örnek



Pazartesi: Börek veya poğaça, ayran, meyve (Mevsimine göre 1 küçük boy elma, 1 orta boy portakal, 1 büyük boy mandalina, 1 salkım üzüm veya 5 erik şeklindeki seçeneklerden biri)

Salı: Haşlanmış yumurtalı sandviç (kepek ekmeği tercih etmelisiniz), 5 adet zeytin, meyve suyu

Çarşamba: Peynirli tost veya sandviç (kepek ekmeği tercih etmelisiniz), ayran, çiğ sebze (Mevsimine göre 1 küçük boy domates, 4-5 orta boy yeşil biber, 1 orta boy havuç veya 5-6 yaprak marul şeklindeki seçeneklerden biri..

Perşembe: Kek (tercihen meyveli), süt, meyve (Mevsimine göre 1 küçük boy elma, 1 orta boy portakal, 1 büyük boy mandalina, 1 salkım üzüm veya 5 erik erik şeklindeki seçeneklerden biri)

Cuma: 1 kibrit kutusu peynir, 5 adet zeytin, tam buğday ekmek, süt, çiğ sebze (Mevsimine göre 1 küçük boy domates, 4-5 orta boy yeşil biber, 1 orta boy havuç veya 5-6 yaprak marul şeklindeki seçeneklerden biri)

Beslenme çantasının temizliğine dikkat

Sağlık Bakanlığınca ayrıca beslenme çantasının her gün çok iyi bir şekilde yıkanması, beslenme örtüsü, peçete ve suyun unutulmaması, sebze ve meyvelerin çok iyi yıkanması, okula getirilecek ambalajlı yiyeceklerin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'ndan izinli olup olmadığına ve son kullanma tarihine dikkat edilmesi, öğrencilerin okula götürdüğü besinleri tüketip tüketmediğinin izlenmesi, beslenme çantası hazırlanırken hazır kek ve bisküviler yerine evde hazırlanan yiyeceklerin tercih edilmesi gerektiği belirtilerek, velilerin ekonomik durumları göz önünde tutularak beslenme çantasına fındık ve ceviz gibi kuruyemiş ya da kuru meyve ilave edilebileceği bildirildi.