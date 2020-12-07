Beşir Derneğinden Suriye'deki ihtiyaç sahiplerine kışlık yardımı

İSTANBUL (AA) - Beşir Derneği, Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı harekat bölgelerinde bulunan Suriyeli savaş mağdurlarının ihtiyaçlarını karşılamak üzere kışlık kıyafet ve botlardan oluşan yardım tırı gönderdi.

Beşir Derneği'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, senelik kış yardımları kapsamında içerisinde kışlık kıyafetlerin bulunduğu yardım tırı Suriye'nin kuzeyine gönderildi.



Beşir Derneği İstanbul Avrupa Yakası Bölge Müdürü Hüsamettin Taştemir, derneğin, ihtiyaç sahiplerine yönelik olarak yaptığı çalışmalarının sadece Türkiye ile sınırlı olmadığını ve 3 kıtada çalışmalar yürüttüklerini belirtti.



Derneğin Suriye'deki çalışmaları hakkında da bilgiler veren Taştemir, "Savaşın yıkıcılığının böylesine derinden hissedildiği bu bölgede bulunan insanların yaralarını sarmaya yönelik yapılan her hizmet Türk insanına selam ve dualar ile geri dönmektedir. Beşir Derneği olarak bu kardeşlerimizin her türlü ihtiyaçlarını karşılamak için var gücümüzle çalışacağız." dedi.