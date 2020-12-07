  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Beşir Derneğinden Suriye'deki ihtiyaç sahiplerine kışlık yardımı
Aktüel

Beşir Derneğinden Suriye'deki ihtiyaç sahiplerine kışlık yardımı

Savaş mağduru bölge halkına kışlık kıyafet ve bot taşıyan yardım tırı yola çıktı

Yeniakit Publisher
2020-12-07 12:38:03 -
Beşir Derneğinden Suriye'deki ihtiyaç sahiplerine kışlık yardımı

İSTANBUL (AA) - Beşir Derneği, Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı harekat bölgelerinde bulunan Suriyeli savaş mağdurlarının ihtiyaçlarını karşılamak üzere kışlık kıyafet ve botlardan oluşan yardım tırı gönderdi.

Beşir Derneği'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, senelik kış yardımları kapsamında içerisinde kışlık kıyafetlerin bulunduğu yardım tırı Suriye'nin kuzeyine gönderildi.

Beşir Derneği İstanbul Avrupa Yakası Bölge Müdürü Hüsamettin Taştemir, derneğin, ihtiyaç sahiplerine yönelik olarak yaptığı çalışmalarının sadece Türkiye ile sınırlı olmadığını ve 3 kıtada çalışmalar yürüttüklerini belirtti.

Derneğin Suriye'deki çalışmaları hakkında da bilgiler veren Taştemir, "Savaşın yıkıcılığının böylesine derinden hissedildiği bu bölgede bulunan insanların yaralarını sarmaya yönelik yapılan her hizmet Türk insanına selam ve dualar ile geri dönmektedir. Beşir Derneği olarak bu kardeşlerimizin her türlü ihtiyaçlarını karşılamak için var gücümüzle çalışacağız." dedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Türkiye’nin gündemine oturan rezil görüntüler! Ateist ve satanistler mide bulandırdı
Gündem

Türkiye’nin gündemine oturan rezil görüntüler! Ateist ve satanistler mide bulandırdı

İslam düşmanı rezil ateistler TV’sini kurup sosyal medyada satanistleri konuk etti. Yayında skandal sözler sarf eden grup şeytanı selamladı...
CANLI YAYIN! “Teröristbaşı koronaya yakalandı” açıklamasında bulunan Avukat Serhat Pak’tan canlı yayında bomba bir açıklama daha
Gündem

CANLI YAYIN! “Teröristbaşı koronaya yakalandı” açıklamasında bulunan Avukat Serhat Pak’tan canlı yayında bomba bir açıklama daha

Avukat Serhat Pak’ın dün akşam yeniakit.com.tr “Ülke Gündemi”nde yaptığı “Teröristbaşı karonovirüse yakalandı” şeklindeki açıklamalar Pensil..
Suudi Prens Turki el Faysal toplantıda İsrail'i yerin dibine gömdü
Dünya

Suudi Prens Turki el Faysal toplantıda İsrail'i yerin dibine gömdü

İsrail ve Suudi Arabistan'da normalleşme olacağının iddia edildiği bir dönemde İsrail Dışişleri Bakanının olduğu bir toplantıda konuşan Suud..
Satılık 2008 model Ford Mondeo
Satılık 2008 model Ford Mondeo

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay