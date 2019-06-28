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Beşir Atalay kimdir nereli ve kaç yaşında? Beşir Atalay hayatı ve biyografisi

Ali Babacan’ın yeni kuracağı ekibin içinde yer alacağı konuşulan ve parti içinde güçlü isimlerden olacağı söylenen Beşir Atalay’ın ismi bu aralar sıklıkla kamuoyunda dolaşıyor. Ali Babacan ve Abdullah Gül’ün 23 Haziran seçimleri sonrası yeni parti kurmak için çalışmalara hız verirken, partide yer alacak isimlerin başında Beşir Atalay’ın da bulunması Beşir Atalay’ın kim olduğu araştırılıyor. Beşir Atalay, 22 ve 23. Dönemde AK Parti Ankara, 24. Dönemde AK Parti Kırıkkale Milletvekili seçildi. 58 ve 59. AK Parti hükümetlerde Devlet Bakanlığı, 60. Hükümette İçişleri Bakanlığı, 61. Hükümette Başbakan Yardımcılığı yaptı. Beşir Atalay kimdir? Beşir Atalay nereli ve kaç yaşında? İşte Beşir Atalay biyografisi.

28 Haziran 2019 Cuma 08:23
Beşir Atalay kimdir nereli ve kaç yaşında? Beşir Atalay hayatı ve biyografisi

Ali Babacan’ın yeni kuracağı ekibin içinde yer alacağı konuşulan ve parti içinde güçlü isimlerden olacağı söylenen Beşir Atalay’ın ismi bu aralar sıklıkla kamuoyunda dolaşıyor. Ali Babacan ve Abdullah Gül’ün 23 Haziran seçimleri sonrası yeni parti kurmak için çalışmalara hız verirken, partide yer alacak isimlerin başında Beşir Atalay’ın da bulunması Beşir Atalay’ın kim olduğu araştırılıyor. Beşir Atalay, 22 ve 23. Dönemde AK Parti Ankara, 24. Dönemde AK Parti Kırıkkale Milletvekili seçildi. 58 ve 59. AK Parti hükümetlerde Devlet Bakanlığı, 60. Hükümette İçişleri Bakanlığı, 61. Hükümette Başbakan Yardımcılığı yaptı. Beşir Atalay kimdir? Beşir Atalay nereli ve kaç yaşında? İşte Beşir Atalay biyografisi.

Beşir Atalay kimdir?

1 Nisan 1947'de Kırıkkale Keskin'de doğdu. Baba adı Mehmet, anne adı Memduha'dır. Sosyolog ve Öğretim Üyesi; Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdi. Yüksek lisans ve doktorasını Erzurum Atatürk Üniversitesi İşletme Fakültesinde tamamladı. Sosyoloji doçenti ve profesörü oldu.

Erzurum Atatürk Üniversitesinde Öğretim Üyeliği, ABD Michigan Üniversitesinde Ziyaretçi Öğretim Üyeliği, DPT'de Sosyal Planlama Daire Başkanlığı, Marmara Üniversitesinde Öğretim Üyeliği, UNESCO Türkiye Milli Komisyonu Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerini yürüttü. Kırıkkale Üniversitesi Kurucu Rektörü, Ankara Sosyal Araştırmalar Merkezi Koordinatörü olarak çalıştı. Çeşitli kitap, makale ve tebliğleri yayımlandı.

22 ve 23. Dönemde Ankara, 24. Dönemde Kırıkkale Milletvekili seçildi. 58 ve 59. Hükümetlerde Devlet Bakanlığı, 60. Hükümette İçişleri Bakanlığı, 61. Hükümette Başbakan Yardımcılığı yaptı. Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Başkanlığı görevini yürütmektedir. İngilizce bilen Atalay, evli ve 3 çocuk babasıdır.

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Haber Tarihi: 28 Haziran 2019 Cuma 08:23
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