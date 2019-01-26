Besinler nasıl saklanmalı? | Besinler nasıl taze kalır?

Mutfaktaki yiyeceklerle ilgili en büyük beklentimiz aldıktan sonraki ömrünün uzun sürmesi. hemen bozulmaması. Çoğu zaman yanlış yöntemlerle sakladığımız için yiyeceklerin bozulmasına, çürümesine yol açabiliyoruz. Bu yüzden hangi besini nasıl saklayacağımızı bilmemiz gerekir. Peki besinler nasıl saklanır? Besinler nasıl taze kalır? İşte yanıtı...

Besinler nasıl saklanmalı?

Sütü mutlaka buzdolabının iç raflarında saklayın. Dolap kapağında saklanan şeyler, kapağı her açtığınızda sıcak havayla temas eder ve daha çabuk bozulur. Son kullanma tarihi ne olursa olsun süt kutusunu açtıktan sonra en fazla 3 gün içinde tüketmelisiniz.

Dondurma derin dondurucuda 2-4 ay süreyle taze kalabilir.

Yoğurt satın alındıktan sonra en fazla 7 gün içinde tüketilmelidir.

Domatesler buzdolabında ve plastik poşetlerde daha çabuk bozulur, bu yüzden kağıt paketler kullanabilirsiniz

Tereyağını hava almayacak şekilde sıkıca streç filme sardıktan sonra buzdolabında 1 ay, derin dondurucuda 6 ay boyunca bozulmadan saklayabilirsiniz.

Peynirler nasıl saklanır?

İzmir tulumu, mihaliç, eski kaşar peyniri ve hellim gibi sert peynirler hava almayacak şekilde sıkıca sarılıp buzdolabında 3-4 hafta tazeliğini kaybetmeden durabilir.

Peynir küflenmişse, 1-2 cm kalınlığında küflü bölgeyi kesip iyice temizledikten sonra yemekte bir sakınca yok.

Taze kaşar peyniri, dil peyniri gibi peynirler paket açıldıktan 3-4 hafta, krem peynirler 2 hafta boyunca buzdolabında tazeliğini korur.

Balıklar ve diğer deniz ürünleri nasıl saklanır?

Deniz ürünlerini alışverişi bitirmeden hemen önce satın almalısınız. En fazla 2 gün içinde de tüketmelisiniz.

Taze deniz ürünleri hava geçirmez, kapaklı, sıkıca kapatılmış bir kap içinde buzdolabında en fazla iki gün saklanabilir.

Aldığınız dondurulmuş deniz ürünlerini eve gelir gelmez orijinal ambalajında derin dondurucuya koyun. Kullanacağınız zaman buzdolabında, soğuk su altında ya da mikrodalga fırında çözdürebilirsiniz.

Son kullanma tarihi geçen dondurulmuş ürünleri kesinlikle yemeyin. Aksi durumda bu yiyecekler zehirli olacaktır.

Sebzeler ve meyveler nasıl saklanmalı?

Meyveleri önceden değil, yiyeceğiniz zaman yıkayın. Çünkü nem çürümeyi hızlandırır.

Meyve ve sebzeleri bir arada tutmayın. Çünkü bazı meyveler etilen gazı üretir ve bu da yanındaki sebzelerin daha çabuk bozulmasına neden olur.

Sebze ve meyveleri delikli kapların içinde buzdolabında saklayabilirsiniz.

Birçok meyve ve sebzenin buzdolabında saklanması gerekir. Ancak bazılarının oda ısısında kalması daha iyidir. Domates, patates, sarımsak, soğan buzdolabına konmaması gereken sebzelerdendir. Bu sebze ve meyveler hava geçiren delikli kaplarda, direkt güneş ışığı almayan bir yerde durmalı.

Aldığınız muzları 2-3 gün içinde tüketmeyecekseniz, buzdolabında saklayın. Kabukları kararırsa içi daha uzun süre sert kalacaktır.

Mantarları kağıt torbada buzdolabına koyun. Hava geçirmez bir kap içinde tutmak nemlenmesine ve pörsümesine neden olur.

Enginar, kuşkonmaz, kereviz gibi sebzelerin içeriğinde bulunan suyun azalıp tazeliğini kaybetmemesi için buzdolabında saklanmasında fayda var.

Etler nasıl saklanır?

Alışveriş yaparken en son etleri satın alın. Et sularının diğer yiyeceklere bulaşmaması için mutlaka ayrı bir poşete koyun.

Etleri buzdolabının en soğuk kısmında 2 ile 4 derece arasında saklayın. Çiğ etleri bir tabağa koyduktan sonra plastik bir poşetin içine koyun ki suları akıp diğer yiyeceklere bulaşmasın. Eğer eti aldıktan sonra 1-2 gün içinde tüketmeyecekseniz et paketini bir kez de alüminyum folyoya (et alüminyum folyo ile temas etmemeli) sarıp derin dondurucuya koyun ve üzerine paketlediğiniz tarihi yazın.

Et paketlerinin üzerine yazan saklama talimatlarına uyun. Eğer dolaba ne zaman koyduğunuzu hatırlamıyorsanız eti çöpe atın!

Kırmızı çiğ et buzdolabında en fazla 3-4 gün dayanır. Sosis ve salam paketi açıldıktan sonra 5 gün, füme etler 1 hafta dayanır.

Kırmızı et derin dondurucuda 6-12 ay, sosis ve salam 1-2 ay saklanabilir. Füme etleri dondurmak pek iyi bir fikir değildir.

Aldığınız kıymanın tamamını tüketemeyecekseniz, kavurup küçük kaplara bölerek derin dondurucuda saklayabilirsiniz. Hatta soğanla kavurursanız yemek yapacağınız zaman size epey vakit kazandıracaktır.

Eğer dondurmayacaksanız, tavuğu kullanma tarihinden önce tüketmelisiniz.

Pişmiş hindi veya tavuk eti 3-4 gün içinde tüketilmeli ya da dondurulmalıdır. Tavuk ve hindi eti derin dondurucuda 9-12 ay kadar saklanabilir.