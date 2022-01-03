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Kadın - Aile Besin alerjisi nedir? Hangi besinler alerji yapar?
Kadın - Aile

Besin alerjisi nedir? Hangi besinler alerji yapar?

Bağışıklık sistemini güçlendirmek ve nerelerde olduğunu bilmek, alerjik bünyeler için önemlidir.

Yeniakit Publisher
2022-01-03 18:55:00 - 2022-01-03 18:58:35
Besin alerjisi nedir? Hangi besinler alerji yapar?

Bazı besinler, özellikle çocukluk döneminde alerjik reaksiyonlara neden olurken, bazıları ise hayat boyu devam eder. 

Besin alerjisi nedir? 

Vücudun bağışıklık sisteminin yabancı olan veya yabancı olarak tanımladığı maddelere karşı geliştirdiği reaksiyonlara ‘besin alerjisi' adı verilir. 

Hangi besinler alerji yapar?

İnek sütü, yumurta, balık, kabuklu deniz ürünleri (karides, kerevit, ıstakoz, yengeç), kabuklu kuruyemişler (fındık, fıstık, ceviz), yaban mersini, domates, çilek, çikolata, ketçap, mayonez, margarin, bal gibi yiyecekler en sık alerjiye yol açan besinlerdir. Gündelik hayatta sık olarak tüketilen süt, yumurta ve tahıllar en sık alerjiye yol açabilen gıdalardır. Tahılların içinde bulunan glüten proteini işlenmiş gıdalarda en fazla bulunan katkı maddesidir ve alerjiktir. 

Gıda alerjisi  (Besin alerjisi) olanlar ne yapmalı?

Besin alerjisi olan hastalarda ortaya çıkan hafif reaksiyonlarda antihistaminik ilaçlar ve kortikosteroidler kullanılabilir. Anafilaksi öyküsü olan ve/veya yüksek riskli besin alerjili hastalara adrenalin oto-enjektör verilmeli ve kullanımı hakkında bilgilendirilmelidir.

 

 

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