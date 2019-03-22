Beşiktaş'tan yerli kaleci atağı
Beşiktaş kaleci transferi çalışmalarına hız verdi. Kadro dışı olan Tolga Zengin’in yerine hedef, Yeni Malatyasporlu Ertaç Özbir olduğu öğrenildi.22 Mart 2019 Cuma 12:40
Bu sezon Karius’tan beklenen performansı göremeyen ve Tolga Zengin’in takımdan ayrılacak olması nedeniyle kaleci arayışlarına giren Beşiktaş, ilk hedefini Yeni Malatyasporlu Ertaç Özbir olarak belirledi.
Kaleci arayışlarını iç piyasada sürdüren Beşiktaş’ın radarında Yeni Malatyaspor’dan Ertaç Özbir var. Kadro dışı olan Tolga Zengin’in mukavelesi 31 Mayıs’ta bitiyor.
Karius'un kontratı devam ediyor
Siyah-Beyazlılar, boşa çıkacak olan 29 yaşındaki Ertaç’ı lig bitiminden kadrosuna katmayı planlıyor. Karius’un 1 yıl daha kiralık kontratı devam ederken, Utku Yuvakuran’ın yanı sıra Ertaç ile kalede rekabet sağlanacak.
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