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Beşiktaş'tan Vida açıklaması! '21 milyon Euro...'

Beşiktaş yönetimi, Vida'ya İngiltere Premier Lig'den 21 milyon euroluk teklif geldiğini ancak kulüp olarak 25 milyon euro talep ettiklerini açıkladı.

01 Ağustos 2018 Çarşamba 10:53
Beşiktaş'tan Vida açıklaması! '21 milyon Euro...'

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'ın, Domagoj Vida'ya, "Yazılı teklif yok" sözünün ne anlama geldiği ortaya çıktı.

İNGİLTERE'DEN RESMİ TEKLİF

Dünya Kupası'ndaki harika performansının ardından Vida ile ilgilenen İngiliz kulüplerinin, sözlü olarak siyah-beyazlı kulübe teklif yapıp, beklemeye geçtikleri öğrenildi. Rusya'da 1 gol ve 1 asistle oynayan Vida'ya, Liverpool, Arsenal, Tottenham ve Everton gibi kulüplerin teklif yaptığı öne sürülmüştü.

Teknik Direktör Şenol Güneş de kamptaki son basın toplantısında Vida'dan, "Gitti" diye söz etmişti. Beşiktaş yönetimi ise Akşam gazetesine yaptığı açıklamada kulübün ismini vermekten kaçındı, ama teklifi doğruladı.

Yapılan açıklama şöyle:

"21 MİLYON EURO + BONUS ÖNERİLDİ"

"Vida'ya sözlü olarak bir İngiliz kulübünden 21 milyon euro artı bonus önerildi. Kulübün ismini açıklamak doğru olmaz. Yazılı bir teklif yok ama sözlü olarak görüşmeler devam ediyor. Vida'nın bonuslarla birlikte 24-25 milyon euroya kadar yükselmesini bekliyoruz. Eğer bizim beklentilerimizi karşılayacak bir rakam olursa satarız, aksi halde tutarız.

"BİZ HER DURUMA HAZIRIZ"

Her iki durumda da kazanan Beşiktaş olur. Vida kalırsa da kulübe önemli hizmetler verecek, değerli bir oyuncu. Ancak giderse de Beşiktaş'ın bu yıldız oyuncusunu kaybetmesine değecek bir rakam olmalı. Giderse de yerini dolduracak alternatiflerimiz var."

Haber Tarihi: 01 Ağustos 2018 Çarşamba 10:53
  1. Beşiktaş
  2. Domagoj Vida
  3. Transfer teklifi
  4. açıklama

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