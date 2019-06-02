Beşiktaş'tan transfer bombası Yasin Öztekin Abdullah Avcı'nın raporu doğrultusunda transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Süper Lig ekiplerinden Göztepe'de forma giyen Yasin Öztekin'i transfer etmek için girişimlere başladı.

Sezonu Göztepe'de geçiren Yasin Öztekin için tekrar İstanbul yolu göründü. 32 yaşındaki tecrübeli kanat oyuncusunu listesine alan Beşiktaş'ın çiçeği burnunda teknik patronu Abdullah Avcı, Yasin'in ismini siyah-beyazlı yönetime iletti. Yasin Öztekin hamlesi Daha öncede Galatasaray forması giyen Yasin'i rotasyonu kuvvetlendirmek ve olası yabancı kuralı değişikliğinde elini güçlendirmek için kullanmak isteyen Beşiktaş yönetimi de maliyeti uygun ve İstanbul tecrübesi bulunan oyuncu için sarı-kırmızılı yönetimle temasa geçti. Çıktığı 26 Süper Lig maçında 8 kez ağları sarsan, 2 de asist yapan Yasin'in Göztepe ile 1 yıllık sözleşmesi bulunuyor.

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