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Beşiktaş'tan Tayfun Korkut bombası!

Teknik direktör Şenol Güneş'in Milli takım ile anlaşmasının ardından arayışlarını sürdüren Beşiktaş, tecrübeli hoca Tayfun Korkut'a kanca attı.

20 Mart 2019 Çarşamba 14:08
Beşiktaş'tan Tayfun Korkut bombası!

Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş'in Milli Takım ile anlaşmasının ardından yen sezonda takımı çalıştıracak ismin kim olacağı merak ediliyor. Siyah beyazlı camiada Guti, Mircea Lucescu, Razvan Lucescu, Sergen Yalçın, Okan Buruk ve Mehmet Özdilek gibi isimler sıkça dillendirilse de gündeme sürpriz bir ismin geldiği öne sürüldü. Özellikle Başkan Fikret Orman'ın da sıcak baktığı teknik adamın Tayfun Korkut olduğu iddia edildi.

Tayfun Korkut bombası!

Beşiktaş'ta Şenol Güneş sonrası teknik direktörün kim olacağı merak ediliyor. Siyah beyazlıların Rumen teknik adam Mircea Lucescu ve oğlu razvan ile anlaştığı iddia edilmişti. Gündemde birçok yerli teknik adamın ismi de yer alırken son olarak Tayfun Korkut ismi ortaya atıldı. Bundesliga'da deneyim kazanan genç teknik adama Fikret Orman'ın sıcak baktığı iddia edildi. Hürriyet'in haberine göre, Fikret Orman'ın Tayfun Korkut'u takımın başına getirmeyi düşündüğü öne sürüldü.

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Haber Tarihi: 20 Mart 2019 Çarşamba 14:08
  1. Beşiktaş
  2. Tayfun Korkut
  3. Şenol Güneş
  4. Teknik Direktör

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