Beşiktaş'tan Real Madrid'e gidiyor

Real Madrid'de beklentilerin çok altında kalan teknik direktör Julen Lopetegui'nin görevine bu hafta içinde son verilmesi bekleniyor. İspanyol AS gazetesi ise Lopetegui'nin yerine sürpriz bir isim ortaya attı.

Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş'in yardımcılığını yapan Guti'nin Lopetegui yerine Real Madrid'in yeni teknik direktör olabileceği kaydedildi.

Zidane örneği

Zinedine Zidane gibi Real Madrid B takımını çalıştıran Guti, ardından Beşiktaş'a geçmişti. Guti'nin A takım çalıştırma tecrübesi olmadığı, ancak Zidane'ın da olmadığı, buna rağmen başarılı bir performans gösterdiği belirtildi.

Adaylar Guti ve Solari

Takımı iyi tanıyan birini teknik direktör yapmak isteyen başkan Florentino Perez'in şu anda Real Madrid B takımını çalıştıran eski futbolcu Santiago Solari'yi de adaylar arasında tuttuğu iddia edildi.

A takım çalıştırmak istiyor

Guti, geçtiğimiz günlerde A takım çalıştırmak istediğini belirtmişti. İspanyol eski futbolcu, Beşiktaş'ta İlhan Mansız ile birlikte Şenol Güneş'in yardımcılığını yapıyor.