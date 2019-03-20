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Beşiktaş'tan kaleci Fatih Öztürk harekatı

Beşiktaş,sözleşmesi sezon sonu bitecek olan,Akhisarspor’da kadro dışı kalan kaleci Fatih Öztürk’ü gündemine aldı.

20 Mart 2019 Çarşamba 16:04
Beşiktaş'tan kaleci Fatih Öztürk harekatı

Süper Lig'de düşme korkusunu ensesinde hisseden son sıradaki Akhisarspor'da adı uzun süredir Galatasaray'la anılan kaleci Fatih Öztürk'ün Beşiktaş'la temas kurduğu öğrenildi.

Sözleşmesinin sezon sonunda biteceği Akhisar'da kadro dışı kalan 32 yaşındaki file bekçisinin Beşiktaş'a yakın olduğu, sezon sonunda siyah-beyazlı ekibe imza atacağı iddia edildi.

Süresiz kadro dışı kalmıştı

Trabzonspor'da da forma giyen, 4 sezondur Akhisarspor'da için ter döken Fatih, yeşil-siyahlılarda geçen yıl Türkiye Kupası ve Süper Kupa'yı kaldırdı. Bu sezon takımın 1 numaralı file bekçisi olan tecrübeli eldiven, 24 Şubat'ta oynanan Galatasaray deplasmanında sakatlığı gerekçesiyle forma giymediği için süresiz kadro dışı bırakıldı.

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Haber Tarihi: 20 Mart 2019 Çarşamba 16:04
  1. Trabzon
  2. Beşiktaş
  3. Akhisar
  4. Fatih Öztürk

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