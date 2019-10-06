Beşiktaş'tan gönderilmişti! Belçika'da Cyle Larin fırtınası

Belçika Ligi 10. hafta maçında Zulte Waregem'in Cercle Berugge'yi 6-0 yendiği maçta 2 gol atan Cyle Larin, Beşiktaş'taki kötü performansının aksine bu sezon Zulte Waregem formasıyla parlak bir görüntü çiziyor.

5 gol 4 asist



Bu sezon Zulte Waregem formasıyla 10 lig ve 1'de kupa maçına çıkan eski Beşiktaşlı Larin, bu 11 maçta 5 gol ve 4 asist kaydetti. Bu gollerin 1'ini kupa maçında kaydeden Kanadalı santrfor, Belçika Ligi'nde 4 gol attı.



Cyle Larin bu sezon Zulte Waregem'de attığı 5 golle Gianni Bruno ile takımının en golcü iki oyuncusudan biri konumunda.



Ocak 2018'de Beşiktaş'a transfer olan Cyle Larin, 1 buçuk sezon giydiği Beşiktaş formasıyla 26 maçta 8 gol atıp 2 asist yapmıştı.