Beşiktaş'tan Gökhan Töre açıklaması!

Beşiktaş Kulübü, futbolcusu Gökhan Töre'nin yaptığı açıklamalar nedeniyle disiplin soruşturması başlattığını açıkladı.

Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Beşiktaş'ın hala sözleşmeli oyuncusu olan Gökhan Töre'nin yaptığı gerçekleri çarpıtan yazılı açıklamasını her Beşiktaş taraftarı gibi büyük bir şaşkınlık ve üzüntüyle okumuş bulunuyoruz. Oyuncunun yaptığı yazılı açıklamanın ardından kulübümüz tarafından hakkında disiplin soruşturması başlatılmış olup, ayrıca kendisiyle ilgili hukuki sürecin de başlatılacağını kamuoyuna ve Beşiktaş camiasına saygılarımızla duyururuz"