Beşiktaş'tan Galatasaray'a gönderme

Beşiktaş - Galatasaray derbisi öncesinde Vodafone Park hoparlöründen Loco Loco şarkısı çalındı ve Galatasaray'a Şampiyonlar Ligi'nde yenildiği Lokomotiv Moskova maçına göndermede bulunuldu.

Beşiktaş - Galatasaray derbisinin öncesinde Vodafone Park'ta ilginç görüntüler oluştu. Stat hoparlöründen Lokomotiv Moskova ile anılan Yung Felix'in seslendirdiği Loco Loco şarkısı çalındı.

Rusya halk şarkısı olan Kalinka çalındı

Beşiktaş taraftarları da çalınan Loco Loco şarkısına eşlik ederek büyük coşku yaşadı. Vodafone Park'ta Galatasaray'ın Rusya'dan mağlup dönmesine bir gönderme olarak Rusya halk şarkısı olan Kalinka çalındı.