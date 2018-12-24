Beşiktaş'tan flaş Şenol Güneş kararı! Yeni sezonda...

Beşiktaş'taKasımpaşa yenilgisi sonrası hedef adam haline gelen teknik direktör Şenol Güneş ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı.

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, herkesin beklentisinin aksine Şenol Güneş ile Kasımpaşa yenilgisinin ardından bir araya geldi.

Gidecek oyuncular belirlendi

İkili arasındaki zirvede yeni sezonun planlanmasıyla ilgili fikir alışverişinde bulunuldu. Takımdan gidecek oyuncular belirlendi.

Hem ara transfer hem de yeni sezon için raporunu Başkan Fikret Orman'a sunanŞenol Güneş, transferde takviye istediği bölgeleri ve listesindeki isimleri de belirledi.

Yeni sezonda da Beşiktaş'ın Teknik Direktörü Şenol Güneş olacak.

Bu zirvenin anlamı bir anlamda şuydu. Beşiktaş ile Şenol Güneş önümüzdeki sezon da yola birlikte devam edecek.

"Ben şu anda görevimin başındayım"

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Kasımpaşa hezimeti sonrası istifa edip etmeyeceği sorusu üzerine "Bu maçtan sonra ilk yarı değerlendirilir, konuşulur. Ne ligin sonucunu biliyorum ne kararları biliyorum" değerlendirmesi yapmıştı...