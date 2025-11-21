Beşiktaş'tan flaş Rafa Silva kararı

Beşiktaş’ta Rafa Silva konusunda yaşanan kriz giderek derinleşirken, siyah-beyazlı yönetimden sorunu çözmek için dikkat çeken bir adım geldi.

Bundan sonra Portekizli oyuncunun tedavi programı, takım antrenmanlarından ayrı bir zaman dilimine alınacak. Kulübün bu kararla hem krizi takımdan uzak tutmayı hem de Rafa Silva’ya net bir mesaj iletmeyi amaçladığı öğrenildi.

En son ne olmuştu?

Beşiktaş’tan ayrılmak istediği belirtilen ve sakatlığını gerekçe göstererek idmanlara katılmayan Rafa Silva’nın MR sonuçlarında herhangi bir soruna rastlanmadı.

Bu gelişme üzerine siyah-beyazlı kulüp, 19 Kasım'daki açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

“Rafa Silva’nın yapılan MR incelemelerinde bel ağrısını açıklayacak bir bulgu tespit edilmemiştir.

Ağrılarının sürdüğünü belirterek çalışmalara katılmayan oyuncumuza, sağlık ekibimiz tarafından mekanik lomber ağrı teşhisiyle tedavi uygulanacaktır.

Süreç, tarafların sözleşme yükümlülüklerine karşılıklı uyumu temel alınarak devam ettirilecektir.”

Bu şekilde sözleşmesini tamamlar

Başkan Serdal Adalı’nın da Rafa Silva konusunda taviz vermemekte kararlı olduğu belirtilirken Beşiktaş'ın istediği şartlarda ayrılığın gerçekleşmemesi halinde Portekizli oyuncunun bu şekilde sözleşmesini tamamlayacağı vurgulandı.