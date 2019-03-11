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Beşiktaş'tan flaş Karius açıklaması

Atiker Konyaspor'u 3-2 yenen Beşiktaş, kaleci Loris Karius ile ilgili açıklama yaptı.

11 Mart 2019 Pazartesi 16:08
Beşiktaş'tan flaş Karius açıklaması

Beşiktaş evinde Atiker Konyaspor'u 3-2 mağlup ettiği mücadelede siyah beyazlı ekibin kalecisi Karius'un ikinci yarı oynamak istemediği yönünde çıkan haberleri yalanladı.

İşte Beşiktaş Kulübü'nden yapılan açıklama;

Kalecimiz Loris Karius'un A. Konyaspor maçının devre arasında ikinci yarıya çıkmak istemediği, Teknik DirektörümüzŞenol Güneş tarafından ikna edilerek oyuna devam ettiği şeklinde bazı basın yayın organlarında yer alan haberler tamamen asılsızdır.

Loris Karius'un böyle bir tavrı olmadığı gibi çıkan haberlerin de gerçekle hiçbir ilgisi bulunmamaktadır.

Kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız.

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Haber Tarihi: 11 Mart 2019 Pazartesi 16:08
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