Beşiktaş'tan 'Burak Yılmaz' açıklaması!
Beşiktaş, basında çıkan Burak Yılmaz haberleri hakkında resmi siteden açıklamada bulundu.21 Aralık 2018 Cuma 22:32
Beşiktaş Kulübü, Trabzonspor'da kadro dışı kalan Burak Yılmaz'ı transfer edecekleri yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını bildirdi.
Siyah-beyazlı kulüpten, medyada yer alan haberlere yönelik yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:
"Bugün bazı basın yayın organlarında yer alan Burak Yılmaz'ın kulübümüz ile görüştüğü ve kendisiyle anlaşıldığı haberleri gerçeği yansıtmamaktadır. Ara transfer dönemi henüz başlamamakla birlikte; geçen transfer sezonundan bu yana Burak Yılmaz'ın kulübümüze transferi konusunda kendisiyle herhangi bir görüşme yapılmamıştır."
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