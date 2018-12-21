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Beşiktaş'tan 'Burak Yılmaz' açıklaması!

Beşiktaş, basında çıkan Burak Yılmaz haberleri hakkında resmi siteden açıklamada bulundu.

21 Aralık 2018 Cuma 22:32
Beşiktaş'tan 'Burak Yılmaz' açıklaması!

Beşiktaş Kulübü, Trabzonspor'da kadro dışı kalan Burak Yılmaz'ı transfer edecekleri yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Siyah-beyazlı kulüpten, medyada yer alan haberlere yönelik yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Bugün bazı basın yayın organlarında yer alan Burak Yılmaz'ın kulübümüz ile görüştüğü ve kendisiyle anlaşıldığı haberleri gerçeği yansıtmamaktadır. Ara transfer dönemi henüz başlamamakla birlikte; geçen transfer sezonundan bu yana Burak Yılmaz'ın kulübümüze transferi konusunda kendisiyle herhangi bir görüşme yapılmamıştır."

Günün Özeti

Haber Tarihi: 21 Aralık 2018 Cuma 22:32
  1. Beşiktaş Haberleri
  2. Beşiktaş
  3. Burak Yılmaz
  4. Trabzonspor

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