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Beşiktaş'tan Belhanda çıkışı!

Beşiktaş taraftarları, Türkiye Kupası'nda kırmızı kart gören Quaresma'yı hatırlatıp, "Aydınus aynı pozisyonda Belhanda'ya sarı çıkardı" diye açıklama yaptı.

04 Kasım 2018 Pazar 09:54
Beşiktaş'tan Belhanda çıkışı!

Galatasaray ve Fenerbahçe arasındaki derbi mücadelesi sonrası yaşanan olaylar geceye damgasını vurdu.

Karşılaşma sonrası futbolcular birbirine girerken olaylarda hakem Fırat Aydınus, VAR incelemesi sonrası 3 kırmızı ve 1 sarı kart verdi. Ndiaye, Jailson ve Soldado kırmızı görürken sarı kart alan oyuncu Belhanda oldu. Belhanda'nın gördüğü sarı kart ise akıllara Beşiktaş'ın Fenerbahçe'yle oynadığı Türkiye Kupası maçında Quaresma'ya gösterilen kırmızıyı getirdi.

AYNI KARAR DEĞİL

Belhanda, Skrtel'in boğazına sarılırken sarı kart ile cezalandırıldı. Ancak Quaresma ile Josef de Souza arasında yaşanan benzeri tartışmada ise yine Fırat Aydınus, bu kez Ricardo Quaresma'ya kırmızı kart göstermişti. Beşiktaş taraftarları, sosyal medyada yaşananların aynı olduğunu iddia ederek, "Aynı kavga, aynı hakem ve değişik karar. Aydınus, Quaresma'yı attı ama Belhanda'ya sadece sarı kart gösterdi. Bu gerçekten inanılmaz" dedi ve isyan etti.

Haber Tarihi: 04 Kasım 2018 Pazar 09:54
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