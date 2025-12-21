  • İSTANBUL
Beşiktaş'tan başına darbe alan Abraham hakkında açıklama
Spor

Beşiktaş’tan başına darbe alan Abraham hakkında açıklama

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi:
Beşiktaş’tan başına darbe alan Abraham hakkında açıklama

Siyah-beyazlı kulüp, Çaykur Rizespor maçında başına darbe alan golcü oyuncu Tammy Abraham’ın sağlık durumuna ilişkin kamuoyunu bilgilendirdi.

Beşiktaş, Çaykur Rizespor maçında kafasına aldığı darbe sonrası oyundan çıkan golcü oyuncu Tammy Abraham’ın sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı.

Siyah-beyazlı kulüpten konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Futbol A Takımımızın Trendyol Süper Lig’de Çaykur Rizespor’la oynadığı müsabakanın 40. dakikasında kafasına aldığı darbe sonrası baş dönmesi ve şiddetli baş ağrısı sebebiyle oyuna devam edemeyen Tammy Abraham’ın Acıbadem Altunizade Hastanesi’nde gerçekleştirilen tomografi görüntülemesinde patolojik bulguya rastlanmamıştır. Tammy Abraham, müşahede sürecinin tamamlanmasının ardından taburcu edilecektir" denildi.

