Beşiktaş'tan Atiba'ya sürpriz öneri! 'Gel teknik...' Sezon sonu futbolu bırakmasına kesin gözüyle bakılan Atiba'ya Beşiktaş'tan teknik heyette yer alması konusunda teklifte bulunacağı iddia edildi.

Beşiktaş'ta yeni sezon için kadro planlaması yapılmaya başlanırken, Atiba Hutchinson’a özel bir teklif yapılacağı öğrenildi. Siyah-Beyazlı yönetimin 36 yaşındaki Kanadalı futbolcuya, “Bu sezon futbolu bırak ve gelecek sezon da teknik heyette yer al” diyeceği öğrenildi. Atiba’nın kararı bekleniyor. (Star)

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