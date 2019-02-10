Beşiktaş'tan Atiba'ya sürpriz öneri! 'Gel teknik...'
Sezon sonu futbolu bırakmasına kesin gözüyle bakılan Atiba'ya Beşiktaş'tan teknik heyette yer alması konusunda teklifte bulunacağı iddia edildi.10 Şubat 2019 Pazar 13:59
Beşiktaş'ta yeni sezon için kadro planlaması yapılmaya başlanırken, Atiba Hutchinson’a özel bir teklif yapılacağı öğrenildi. Siyah-Beyazlı yönetimin 36 yaşındaki Kanadalı futbolcuya, “Bu sezon futbolu bırak ve gelecek sezon da teknik heyette yer al” diyeceği öğrenildi. Atiba’nın kararı bekleniyor.
(Star)
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