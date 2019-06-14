Beşiktaş'tan Alexander Djiku hamlesi Beşiktaş, Fransa Lig 1'den küme düşen Caen'de forma giyen stoper Alexander Djiku'yu transfer gündemine aldı.

Yeniakit.com.tr - Abdullah Avcı'nın raporu doğrultusunda transfer çalışmalarını hızlandıran Beşiktaş sürpriz bir isme yöneldi. Sürpriz stoper hamlesi Beşiktaş, Fransa Lig 1'den küme düşen Caen'de forma giyen stoper Alexander Djiku'yu yakın markaja aldı. Siyah beyazlı ekibin stoper ve sağ bek özelliği bulunan Djiku'yu kadrosuna katmak için Caen'in kapısını çalacağı öne sürüldü. 24 yaşındaki tecrübeli stoper Djiku bu sezon Caen formasıyla 31 maça çıkarken 1 kez de fileleri havalandırmayı başardı. Kaynak:Yeniakit.com.tr

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